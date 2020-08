Vali Öksüz, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kars Valisi Türker Öksüz, Türk milletinin bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos Zaferi’nin 98’nci yıldönümünü kutlamanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Vali Türker Öksüz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Öksüz, yayımladığı mesajında, “19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlayan ve düşmanın İzmir’den denize dökülmesiyle sona eren süreçte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde “ya istiklal ya ölüm” düsturundan hareketle, her türlü zorluğa rağmen yediden yetmişe bir varoluş mücadelesi vererek bağımsızlığını kazanmıştır. Aziz milletimiz, Kurtuluş Savaşı’nda kaderini kendi iradesiyle çizmiş ve ecdadın büyük fedakârlıklarla vatan haline getirdiği kutsal topraklarda sonsuza kadar bağımsız yaşama kararlılığını ortaya koymuştur. Milletimiz bu zaferle, milli hâkimiyet, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş, bağımsızlık ve hürriyetinden hiçbir şekilde ödün vermeyeceğini, dünya durdukça var olacağını tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

Öksüz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bundan 98 yıl önce olduğu gibi bugün de tüm milletimiz, birliğini, bütünlüğünü, kalkınmasını, her geçen gün büyüyüp gelişmesini, huzuru ve güvenliğini hedef alan bedbahtları, engin feraseti ve sarsılmaz cesaret ve kararlı duruşuyla, gerektiğinde canını ortaya koyarak bertaraf etmeye devam etmektedir.Bugün bizlere düşen ise tüm yokluklara ve zorluklara rağmen kazanılan bu eşsiz zaferin ardından kurulan Cumhuriyetimize, birlik ve beraberlik içinde bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla sahip çıkmak ve ülkemizi her alanda en üst seviyelere çıkarmak için var gücümüzle çalışmaktır.Her karış toprağı aziz şehitlerimizin kanıyla sulanmış vatanımızın emanetçisiyiz. Bu cennet vatan uğrunda şehadet şerbetini içmiş vatan evlatları asla unutulmayacaktır, şehit aileleri ve gazilerimiz asla sahipsiz kalmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Zafer Bayramımızın 98’inci yılı münasebetiyle geçmişten günümüze kadar cennet vatanımız, aziz milletimiz için canını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, gazilerimizi minnetle anıyor, Karslı hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve şanlı ordumuzun Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”