Vali Özdemir Çakacak’ın “18-24 Mart Yaşlılar Haftası” kutlama mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak 18-24 Mart günleri arasında kutlanacak olan Yaşlılar Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Özdemir Çakacak Yaşlılar Haftası nedeniyle yayınladığı mesajda, "Yaşlılarımız; geçmişimizi geleceğe taşıyan, yarınlarımızı kuran, millet olma bilincinin tarih sayfalarını dolduran çınarlarımız olarak, kültür ve medeniyetimizin en değerli taşlarıyla süslenmiş baş tacımızdır. Milletimiz, tarihinin her döneminde yaşlılarını baş tacı ederek, onların engin tecrübelerinin kıymetini bilmiş ve bu sayede toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu canlı tutmayı başarmıştır. Bizler, millet olarak saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen; bilakis, onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz. Unutmayalım ki bir milletin ataları ile gençleri arasındaki köprü ne kadar sağlam olursa, geleceği de o kadar güçlü olur. Bizler her zaman deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız, toplumumuzun rehberleri olan büyüklerimizi sadece özel gün ve haftalarda değil yılın her gününde hatırlayarak onlarla birlikte olduğumuzu göstermeliyiz. Onları, tecrübelerinden faydalanacak birer rehber ve evimizin huzur kaynağı olarak görüyoruz. Eskişehir Valiliği olarak yaşlılarımızın sağlıktan, beslenmeye; barınmadan, rehabilitasyona kadar tüm alanlarda ihtiyaçlarının karşılanması için hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eskişehir’de yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın iyi koşullarda, devletimizin imkânlarından eşit oranda yararlanmalarını sağlama noktasında hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, bugünün yaşlılarının ve yarının yaşlı adayı tüm vatandaşlarımızın Yaşlılar Haftası’nı kutluyor, ömürlerinin her anını sağlıkla ve mutlulukla yaşamalarını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.