Vali Şıldak’tan Korona virüs uyarısı

Ramazan ayı ve normalleşme süreci dolayısıyla vatandaşların çeşitli vesilelerle toplandıkları, toplu iftar ve ev ziyaretleri şeklinde Korona virüs tedbirlerine aykırı davranışlar sergilediklerini vurgulayan Burdur Vali Hasan Şıldak, son günlerde artış gözlenen benzeri durumlarla ilgili uyarılarda bulundu.

Burdur Valisi Hasan Şıldak yaptığı paylaşımda, bu hassas süreçte ev ziyareti, toplu yemek, bahçede toplu oturma gibi mücadele sürecini olumsuz etkileyecek her türlü davranıştan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlardan beklentilerinin ve özellikle ricalarının yapılan her türlü uyarı ve çağrıya uyarak, toplu ortamdan uzak durmalarıdır diyen Vali Şıldak, yapılan bütün çağrıların zorunlu haller dışında herkesin kendi evinde kalmasına yönelik olduğunun altını çizdi.

"Sosyal hareketlilik sakıncalı"

Şıdak, sosyal mesafe kuralını ihlal eden bu tür durumların hastalığın yayılma riskini arttırdığını ifade ederek, her türlü sosyal hareketliliğin Korona salgınıyla mücadele süreci açısından son derece sakıncalı olduğunu belirtti.

Şıldak, "Değerli Burdurlular. Son günlerde vatandaşlarımız arasında bir araya gelme, çeşitli vesilelerle toplanma, toplu iftar ve ev ziyaretleri şeklinde Korona virüs tedbirlerine aykırı davranışlarda artış yaşandığı görülmektedir. Bilindiği gibi bütün uyarılarımız ve çağrılarımız her türlü toplu ortamdan uzak durulması, mümkünse herkesin kendi evinde kalmasına yöneliktir. Sosyal mesafe kuralını ihlal eden bu tür durumları hastalığın yayılma riskini arttırması nedeniyle son derece sakıncalı buluyoruz. Vatandaşlarımızdan ev ziyareti, toplu yemek, bahçede toplu oturma gibi tehlike oluşturabilecek her türlü olumsuz davranıştan kaçınmalarını özellikle rica ediyorum. Bu aşamaya kadar bütün tedbirleri uyum içerisinde birlikte uygulayarak bugüne geldik. Bundan sonra da Burdur’da yaşayan bütün vatandaşlarımızın asla duyarlılıklarını kaybetmemelerini bekliyorum. Bunu başaramazsak, karşılaşacağımız sonuçlar İlimizdeki durumu çok farklı yönlere götürebilecektir. Tedbirlere sonuna kadar uyalım" ifadelerinde bulundu.