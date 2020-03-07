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Vali Toraman: "Kadınlar, toplumumuzun temel taşlarıdır"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.03.2020 15:09 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ömer Toraman, hayatın her alanında, sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınların, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olduğunu ifade etti.Torman, yaptığı açıklamada, "Türk Kadını, milletimizin var olduğu günden bu yana toplumumuzu ayakta tutan, toplumsal, ekonomik ve sosyal yaşantımızın en önemli unsurlarındandır.

Vali Toraman: "Kadınlar, toplumumuzun temel taşlarıdır"

Kütahya Valisi Ömer Toraman, hayatın her alanında, sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınların, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olduğunu ifade etti.
Torman, yaptığı açıklamada, "Türk Kadını, milletimizin var olduğu günden bu yana toplumumuzu ayakta tutan, toplumsal, ekonomik ve sosyal yaşantımızın en önemli unsurlarındandır. Türk toplum ve aile yapısında aile dokusunun temelini oluşturan kadınlarımız özverinin ve şefkatin kaynağı durumundadırlar.Atatürk’ün öngörüsüyle kadınlarımız her alanda erkeklerle eşit koşullarda olacak şekilde yasal düzenlemeler, birçok dünya ülkesinden önce hayata geçirilmiştir. Bugün de kadınlarımızın sorunlarına sahip çıkılarak, kadın hakları konusunda önemli gelişmeler sağlanmaktadır. Başta şehit ve gazi anneleri ile eşleri olmak üzere tüm Türk analarını bir defa daha gururla, onurla yad ediyor, dünden bugüne toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer alan, her şartta fedakarlıklarını esirgemeyen tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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Yiğit Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Derman Eczanesi
Simav
Sıla Eczanesi
Tavsanli
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