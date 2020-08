Vali ve başkandan yatırımcılara davet

“Sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyorum”

Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak her platformda ilimizi temsil eden derneklerin yanında olduklarını söyleyen Başkan Güler, “Ordu’da sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizler geçmişte gurbete gitmiş ve orada tabiri caizse tırnakları ile kazıyarak başarılı olmuş kıymetli iş adamı hemşehrilerimizsiniz. Sizler il dışındaki Orduluların eli, kolu ve sesi oluyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin her zaman yanında olacağız. İnanıyorum ki sizlerle kurduğumuz güçlü bağlar bizim il dışında yaşayan gurbetçilerimize ulaşmamızı kolaylaştıracak. Şunu gönül rahatlığı ile sizlere söyleyebilirim. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız. Sizlere kapımız da, gönlümüz de sonuna kadar açık olacak. Bu vesile ile ilimizde yapmayı planladığımız veya yapacağınız her türlü yatırımı bizimle rahatlıkla paylaşabilirsiniz” dedi.

“Ordu için çalışıyoruz”

ORDEF olarak Covid-19 virüsünün başladığı ilk günden itibaren Orduluların yanında olduklarını ve dernek olarak acil durum masası oluşturduklarını belirten ORDEF Başkanı Sabri Çelebi, “İl dışında bulunan her Ordulu bizim için önemli. Onların en mutlu anında olduğumuz gibi en zor anlarında da yanında olmaya çalışıyoruz. Her daim iletişim halindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak verdiğiniz her türlü desteğe gurbette bulunan tüm hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum. Ordu’da bizlerin arkasında duran, bizlere değer veren bir başkanımızın olduğunu bilmek bizi mutlu ediyor” diye konuştu.