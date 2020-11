Vali Yazıcı, Öğretmenler Günü’nü kutladı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yazıcı, "Bizler “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” düsturuyla medeniyetler inşa etmiş bir inancın mensuplarıyız” dedi.

Öğretmenlerin gününü yürekten kutladığını söyleyen Yazıcı, “Öğretmenlerimiz; mesleğine kendini adayarak, istikbalimizin teminatı olan genç nesillerimizin yolunu aydınlatan, gençlerimizin vatanına ve milletine faydalı bireyler olarak yetişmesinde onları ilmek ilmek işleyen ve hiç bir şekilde yılmadan, yorulmadan bu kutsal görevi yerine getiren kişilerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; “Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır” diyerek uygarlık yarışında en önemli görevin öğretmenlerimize düştüğüne işaret etmiştir. Bizler “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” düsturuyla medeniyetler inşa etmiş bir inancın mensuplarıyız” dedi.

Eğitimin, geleceği doğru şekilde inşa etmek için olanak sağladığını dile getiren Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizi, ancak eğitim hizmetlerinin kalitesini her aşamada yükselterek ve öğretmenlerimizin fedakârca ürettiği bilgileri en iyi şekilde çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmasına olanak sağlayarak muasır medeniyetler seviyesine ulaştırabiliriz. Bu anlayış çerçevesinde, iktisadi ve toplumsal her türlü kalkınmanın ve çağdaş medeniyetler seviyesini aşabilmenin kaçınılmaz önkoşulu; eğitime gereken ilginin gösterilmesi, toplumun her kesimine nitelikli eğitim imkânlarının sunulmasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, Büyük ve Güçlü Türkiye’nin inşası yolunda emek veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevi başında şehit olan ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum”