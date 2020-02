Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Suriye’nin güneyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı düzenlenen hain saldırıda Şehit olan 33 Kahramanımız için taziye mesajı yayımladı.

Vali Yazıcı, yayımladığı taziye mesajında; "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan hain saldırıda Şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, Şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, milletimize başsağlığı ve sabır temenni ediyorum" dedi.

Şehitlerimiz sonsuza dek milletimizin kalbinde yaşayacak

Şehitlerimizin birlik ve beraberliğimizin güvencesi olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşamaya devam edeceğini belirten Vali Yazıcı, "Şehitlerimiz milletimizin gönlünde her zaman var olmaya devam edecektir. Aziz şehitlerimizi her zaman saygı ve sevgiyle hatırlayacağız. Gecesini gündüzüne katarak etkin bir mücadele gösteren güvenlik güçlerimiz, hainlere hak ettikleri dersi her zaman vermiştir ve bundan sonra da verecektir. Milletimizin sarsılmaz vatan sevgisi, güvenlik güçlerimizin sahip olduğu yüksek ruh ve şuur, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve bütünlüğümüze yönelen tehditleri bertaraf edecektir. Özellikle ülkemizin menfaatlerini ilgilendiren konularda, aranızdaki her türlü görüş ayrılığını bir kenara iterek, ortak mücadelemize en güçlü bir şekilde destek vermeye devam edeceğinize yürekten inanıyorum. Tek bir yürek, tek bir nefes olacağız. Milletimizin birliğini, dirliğini bozmak isteyenler hiçbir zaman amaçlarını gerçekleştiremeyeceklerdir. Devleti vücuda getiren millet, kederde, sevinçte, ortak hedef ve değerlerde birleştikçe güçlenir, çalıştıkça, başardıkça ileriye gider. Herkes iyi bilmelidir ki, Şehitlerin kanlarıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve onun vatandaşları hiçbir alçak saldırıya, hiçbir cani eyleme, hiçbir hain korkutmaya boyun eğmemiştir ve bundan böyle de boyun eğmeyecektir. Şehitlik mertebesine ve onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla hatırlıyor, Gazilerimizi minnetle yad ediyor, hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz" ifadelerini kullandı.