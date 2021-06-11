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Validebağ Korusu Bakım ve Rehabilitasyon Projesi hayata geçiyor

11.06.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: - "Üsküdar Belediyesi olarak 1999 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle sit alanı ilan edilen korumuzu, bu konumuna uygun şekilde kurtarmak için harekete geçiyoruz" - "Bakım ve rehabilitasyon çalışmalarını bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlayıp bitirmek istiyoruz. 2022'nin ilk aylarında inşallah projeyi bitirip herkesin kullanımına sunmuş oluruz"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1999 yılındaki girişimiyle sit alanı ilan edilen Validebağ Korusu için, Üsküdar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Validebağ Bakım ve Rehabilitasyon Projesi" hayata geçiyor.

Anadolu yakasının en büyük 2'nci yeşil alanı olan koru, Üsküdar Belediyesi’nin Bakım ve Rehabilitasyon Projesi ile İstanbulluların doğayla bütünleşebilecekleri yeni bir alan olarak hizmete sunulacak.

Projeyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, doğaya saygılı ve korumacı bir belediye olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye'de örnek gösterilen güzel bir projeye daha imza atacaklarını söyledi.

Türkmen, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 200 yıl önce 3. Selim tarafından annesi Mihrişah Valide Sultan adına yaptırılan, bugün bakımsızlıktan ve kontrolsüzlükten ekolojik dengesini yitirmek üzere olan Validebağ Korusu'nu adeta cennetten bir köşeye dönüştüreceğiz. Korumuzda bakımsızlıktan kuruyan ağaçlara can vereceğiz. Açık atık sular, korudaki tüm canlıların yaşamını tehlikeye atıyor. Kontrolsüz köpeklerin saldırısı yüzünden her ay 150'den fazla yaralanma olayı yaşanıyor. Bu durumu kontrol altına alacağız. Üsküdar Belediyesi olarak 1999 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle sit alanı ilan edilen korumuzu, bu konumuna uygun şekilde kurtarmak için harekete geçiyoruz."

Validebağ Korusu'nda halen 7 bin kadar ağaç bulunduğunu belirten Türkmen, koruya 7 bin adet daha yeni ağaç dikileceğini, mevcut yapılar dışında kesinlikle yeni bir yapıya izin verilmeyeceğini vurguladı.

- "Araç girişi ve mangal olmayacak"

Türkmen, şöyle devam etti:

"Projemizi İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden uzmanlarla birlikte yapıyoruz. Tüm doğal güzellikleri koruma altına alarak İstanbullularımız için şehrin merkezinde doğayla iç içe bir alan haline dönüştüreceğiz. Bunu yaparken de projemizde 1 metreküp dahi beton kullanmayacağız. Doğal taş, ahşap ve toprak dışında hiçbir yapı malzemesi kullanmayacağız. Tek bir beton mikseri dahi koruya sokulmayacak. Proje tamamlandığında araç girişine ve mangal yakılmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Atıl haldeki Validebağ Korusu, hem burada yaşayan canlılar hem de yeşil alana hasret İstanbullular için çok büyük anlam ifade ediyor. Biz de buradaki doğal dokuyu koruyarak, insanların ve tüm canlıların doğanın güzelliklerini özgürce yaşayabilecekleri bir atmosfer yaratacağız. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ile birlikte 7 bin fidanı korumuza kazandırarak daha da yeşil bir koru yaratacağız. Böylece Validebağ Korusu, hem korunup gelişecek hem de tüm İstanbulluların şehrin yoğun stres ve gürültüsünden kaçabilecekleri en yakın ve en doğal adresi olacak."

Validebağ Bakım ve Rehabilitasyon Projesi’ne önümüzdeki hafta başlayacaklarını dile getiren Türkmen, sözlerini, "Bakım ve rehabilitasyon çalışmalarını bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlayıp bitirmek istiyoruz. 2022'nin ilk aylarında inşallah projeyi bitirip herkesin kullanımına sunmuş oluruz. Proje tamamlandığında 60 temizlik 30 kadar da güvenlik görevlisi tahsis edilecek. Tüm Üsküdar ve İstanbullular cennet gibi bir koruda huzur içinde vakit geçirebilecekler, buranın keyfini yaşayabilecekler." diye tamamladı.

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