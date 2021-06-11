Validebağ Korusu Bakım ve Rehabilitasyon Projesi hayata geçiyor

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1999 yılındaki girişimiyle sit alanı ilan edilen Validebağ Korusu için, Üsküdar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Validebağ Bakım ve Rehabilitasyon Projesi" hayata geçiyor.

Anadolu yakasının en büyük 2'nci yeşil alanı olan koru, Üsküdar Belediyesi’nin Bakım ve Rehabilitasyon Projesi ile İstanbulluların doğayla bütünleşebilecekleri yeni bir alan olarak hizmete sunulacak.

Projeyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, doğaya saygılı ve korumacı bir belediye olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye'de örnek gösterilen güzel bir projeye daha imza atacaklarını söyledi.

Türkmen, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 200 yıl önce 3. Selim tarafından annesi Mihrişah Valide Sultan adına yaptırılan, bugün bakımsızlıktan ve kontrolsüzlükten ekolojik dengesini yitirmek üzere olan Validebağ Korusu'nu adeta cennetten bir köşeye dönüştüreceğiz. Korumuzda bakımsızlıktan kuruyan ağaçlara can vereceğiz. Açık atık sular, korudaki tüm canlıların yaşamını tehlikeye atıyor. Kontrolsüz köpeklerin saldırısı yüzünden her ay 150'den fazla yaralanma olayı yaşanıyor. Bu durumu kontrol altına alacağız. Üsküdar Belediyesi olarak 1999 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle sit alanı ilan edilen korumuzu, bu konumuna uygun şekilde kurtarmak için harekete geçiyoruz."