Valilik’ten yayla ve mera kullanımı genelgesi

Uyulması gereken hususlar: 1- İhtiyaç fazlası mera, yaylak ve otlakiyelerin kiralama işlemleri; 4342 sayılı Mera Kanunu ve bu kanun hakkında yayınlanan yukarıda sayı ve tarihi belirtilen genelge ve talimatlar gereği Komisyon tarafından yapılacaktır. İl Mera Komisyonu dışında yapılan kiralama işlemleri yasal değildir.

2- Kiralanan ve kendi köyünün mera, yaylak ve otlakiyelerinde faaliyette bulunan 15 yaşından büyük aile fertlerinin ve çobanların, İl Mera Komisyonundan kimlik kartı almaları zorunludur.(Komisyon tarafından yapılan ihaleye girilmiş ve ihale kazanılmış olsa dahi, ihale sonrası işlemler tamamlanmadan ve kimlik belgesi alınmadan hiçbir gerekçe ile mera, yaylak ve otlaklara çıkılmasına izin verilmeyecektir.) Güvenlik birimlerince; kimlik kontrolü yapılacak, kiralama işlemleri tamamlanıp İl Mera Komisyonundan kimlik belgesi alınmadan mera, yaylak ve otlakiyelere çıkılması Jandarma Karakol Komutanlıkları tarafından engellenecektir. Sürü sahipleri, İkametgahlarının bulunduğu köydeki çayır, mera, yaylak, kışlak ve otlak alanlarına çıkmaları halinde; hayvancılık yaptığına dair belge, ikametgah ve kimlik bilgilerini içeren belgeleri, bulundukları köyün bağlı olduğu Jandarma Karakol Komutanlıklarına ibraz etmeleri gerekmektedir. İl Mera Komisyonundan alınacak yaylacı kimlik kartı için ibraz edilecek belgeler: Nüfus cüzdanı fotokopisi, savcılıktan alınacak sabıka kaydı, hayvancılık işletme belgesi ve 1 adet fotoğrafla birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereğince haklarında işlem yapılmayan şahıslar çoban olarak tutulmayacaktır. Köyde oturanların bildirilmesinden muhtarlık, mera, yaylak ve otlakiyelerde bulunanların bildirilmesinden de kiralayan sürü sahibi sorumludur.

3- Erzincan İli için otlatma periyodu dikkate alınarak; a) Mera, yaylak ve otlakiyelere çıkış ve iniş tarihi İl genelinde kendi köyünü kullanımında bulunan alanlar için 20/04/2020 - 15/10/2020 olarak belirlenmiştir.

b) Komisyon tarafından kiralama yapılan ihtiyaç fazlası mera ve yaylak alanları için çıkış ve iniş tarihleri şartname ve sözleşmede ayrıca belirtilecektir.

4- Kiralanan mera, yaylak ve kışlak sınırlarının dışına kesinlikle çıkılmayacaktır.

5- Sürü sahiplerinin orman ağaçlandırma sahalarına girmemesi, çevreye zarar verecek şekilde gelişi güzel ateş yakmaması, yangın halinde ALO 177 Orman Yangın Hattına ihbarda bulunulması gerekmektedir.

6- 2020 Yılı Mera Kiralama Özel Sözleşmesine aykırı herhangi bir durum tespitinde sözleşme, İl Mera Komisyonunca tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Kiralanan mera alanı için alınmış bulunan kati teminat Mera Özel Ödeneği Hesabına aktarılacaktır.

7- Mera, yaylak ve otlakları kiralayanlar ve intifa hakkı sahipleri bulundukları yerlerden kiraladıkları mera, yaylak ve otlaklara gidiş ve dönüşlerini kontrol amacıyla, her ilçe girişinde Emniyet veya Jandarma kuvvetleri tarafından göçer kontrol noktaları ihdas edilecek, İlçelere girişinde müsaade edilen hayvan sayıları ve götürecekleri yere ilişkin evraklar kontrol edilecektir. Kiraya verilen yerler Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri ve Köy Muhtarından oluşan ekiplerce kontrol edilecektir.

Kontrollerde: a-Kimlik belgesi, b-Mera Komisyonundan alınan göçer kimlik belgesi, c-Gideceği merayı kiraladığına dair sözleşme, ç-Hayvan sevk edilmesine mahsus yurt içi Veteriner sağlık raporu kontrolleri yapılacak, belgeleri eksik olanlar ile kira sözleşmesine uygun olmayan sayı ve nitelikte hayvan getirenlerin bölgeye girişlerine kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

8- Kiralanan alanlara intikaller, kara ve demir yolu kullanılarak motorlu araçlarla yapılacaktır.

9- Yaylak ve meraları kiralayanların hayvanlarını kiraladıkları yerlere nakletmeleri esnasında ve daha sonra; dikili ağaçlar, ziraat amacı ile kullanılan alanlar, su arkları, set ve bentler, hendek, duvar, tarla ve bahçe yolları gibi alanlar korunacak, Çiftçi Mallarını Koruma Heyetleri veya İhtiyar Heyeti tarafından zarar verenlerden ve ilgililerden koruma ücret tarifelerine göre ceza tahsil edilecektir.

10- Meraların ıslahı ve salgın hayvan hastalıklarının önlenmesi için Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca alınan kararlara titizlikle uyulacaktır. Gerek kontrol noktalarında gerekse mera alanlarında yapılan tespitlerde sağlık raporu olmayanlar hakkında 5996 sayılı kanun kapsamında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

11- Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kullanma hakkı köylere bırakılan çayır, mera ve yaylaklardan, ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen alanların, kiralama işlemleri yapılırken, bu alanların içerisinde bulunan özel mülkiyetlerin kiralama işlemleri mülkiyet sahibi ile kiracı arasında yapılacaktır.

12- Kiraya verilen yerler için sözleşmede belirtilen sayıdan fazla hayvan getirilip getirilmediği ve sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrolü; Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü, İl/İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinden ve köy muhtarından oluşturulacak denetleme ekipleri tarafından yapılacaktır.

13- Kiralaması yapılan mera, yaylak ve otlak alanlarına İl Mera Komisyonunca belirlenen otlatma kapasitesinin üzerinde hayvan otlatanlar; Kiralanan mera alanlarını ve kiraya verilmeyen mera alanlarını sürme, inşaat yapma ve benzeri yollarla tahrip edenler; İl Mera Komisyonu tarafından kiraya verilmeyen mera alanlarında, mera alanının bulunduğu köyde ikamet etmeyen (otlatma hakkı olmayan) başka köy veya beldeden sürü getirerek söz konusu mera alanlarında otlattığı İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince tespit edilen sürü sahipleri veya kişiler hakkında: İllerde Valilik, ilçelerde Kaymakamlık tarafından;3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi kapsamında ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi kapsamında işlem yapılacak. Ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 154. maddesi hükmüne göre işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

2020 yılı için otlatma bedeli İl Mera Komisyonunca alınan karar gereğince kiralama yapılan alanlarda büyükbaş hayvanlar için 35,80 TL./ay, küçükbaş hayvanlar için 3,58 TL./ay dır. Kendi köyüne ait veya otlatma hakkına sahip olunan alanlarında ise büyükbaş hayvanlar için 11,20 TL./ay, küçükbaş hayvanlar için 1,12 TL./ay dır.

2020 yılında otlatma hakkı olmayan yerlerde otlatma yapılması halinde ve kiralama yapılan mera alanlarında otlatma kapasitesinin üstünde hayvan sokulması halinde ( kapasite fazlası hayvanlar için ) hayvan sahiplerine hayvan başına otlatma bedelinin 3 katı oranında idari para cezası uygulanacaktır.

14- Kiracı dışında, Kiralanan mera alanında; otlatma hakkı bulunmayan şahısların hayvan otlatmaları kiracı tarafından ihbar edilmemişse izinsiz ve kapasite fazlası otlatılan hayvanlardan müteselsilen kiracı sorumludur. (Yukarıda belirtilen cezai işlemler uygulanır.)

15- Devletin Hüküm ve tasarrufu altında olan kadimden beri mera olarak kullanılan veya kayıtlı meralar ancak İl Mera Komisyonu tarafından kiraya verilebilir, köy muhtarlıkları veya üçüncü şahıslar tarafından kiraya verilemez. İl Mera Komisyonu dışında kiraya verenler hakkında ilgili kanunlar çerçevesinde yasal işlem yapılacaktır.

Özel mülklerin kiraya verilmesi ile ilgili hükümler:

1- Mera Kanununda özel mülkiyet konusu taşınmazların kullanımı ve kiraya verilmesi ile ilgili bir düzenleme ve uygulama bulunmamaktadır. Ancak bu taşınmazlara otlatma kapasitesinin üzerinde hayvan getirilmesi halinde, komşu meralar zarar göreceğinden 4342 Sayılı Mera Kanununun meraların korunmasını öngören 1. maddesi hükmüne dayanılarak il dışından gelen hayvanların geçişi ve otlatılması için Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden hayvan tahdidi açısından bir rapor alınacaktır.

2- Özel mülkiyet konusu çayır ve otlakların kiralanması işlemlerinde, kiralanan alan ile ilgili kapasite tespiti merkez ilçe sınırları içinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, diğer ilçelerde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerince yapılacaktır. Özel mülkiyeti kiralayan göçer sürü sahipleri; kendileri, ailesinde bulunan 15 yaşından büyük aile fertleri, çobanları ve çobanlarının 15 yaşından büyük aile fertleri için İl/İlçe Müdürlüklerinden yaylacı kimlik kartı almak zorundadırlar.

3- Özel yaylak ve otlakiye sahibinden istenecek belgeler:

a-Taşınmazın tapu senedi fotokopisi ile siciline uygunluğunu gösterir Tapu Sicil Müdürlüğü yazısı.

b- Hisseli taşınmazlarda noter tasdikli taahhüt belgesi. (kiraya veren kişi tarafından; hissedarı olduğu arazinin, otlatmak amacıyla kiraya verilmesinde hissedarların ya da hissedarların varisleri tarafından itiraz edilmesi halinde her türlü sorumluluğu kabul etiğini belirten noter onaylı taahhüt belgesi)

4-Özel yaylak ve otlakiye kiralamak isteyen göçer sürü sahiplerinden istenecek belgeler:

a- Dilekçe (Dilekçede kiralanmak istenilen yer, getirilecek hayvan sayısı, cinsi ayrı olarak belirtilecektir.)

b- Şahıslara ait yaylak ve otlakiyelerin kiralanması ile ilgili olarak görevlendirilen ekiplerin hazırladığı tutanaklar doğrultusunda oluşturulan Hayvan Tahdit Raporu

c- Kiracı; kiralanan ve kiraya verilen taşınmaza komşu meraların tecavüzünün ve haksız otlatmanın önlenmesi amacıyla 4342 Sayılı Mera Kanunun 19, 26 ve 27. maddeleri, 2886 sayılı Kanunun 75.maddesi ve 3091 Sayılı Kanun, 4081 sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Kanunlarının ilgili maddelerine uymayı peşinen kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname,

ç- Noter tasdikli kiralama sözleşmesi.

5- Özel yaylak ve otlakiyelerin kiralanmasında Tapu kayıtları esas alınacaktır. Kadastro görmeyen yerler için tapu kayıtlarındaki yüzölçümüyle sınırlardan anlaşılan yüzölçümü arasında çelişki olması durumunda; varsa taşınmaz sahibi tarafından başvuru üzerine ilgili Kadastro Müdürlüğünde görevli Teknik Elemanlarca taşınmazın yüzölçümü belirlenecek ve rapora bağlanacaktır. Bu rapor ilgili İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ibraz edilecektir. (Sınırlar sabit ise, bilirkişi özelliği taşıyan en az iki kişi ve muhtar tarafından alanın ne kadar olduğu; emlak kaydı, vergi beyanı vb. mülkiyeti ispatlayıcı belgeler dikkate alınmak suretiyle tespit edilecektir). İl/İlçe Müdürlüğüne alanın ne kadar olduğu ibraz edilecektir. Sınırlar sabit değilse tapudaki alan esas alınacaktır.

6- Ayrıca kiraya verilen alanlar arasında veya çevresinde yer alan özel mülkiyetlere her hangi bir zarar söz konusu olduğunda verilen zarardan kiracı ve kiraya verenlerin sorumlu olduğuna dair taahhütname alınacaktır.

7- Köy tüzel kişiliklerine ait mera ve otlakiyelerin muhtarlar tarafından göçer sürü sahiplerine kiralanması engellenecektir.

Melankoç yaylası ile ilgili hükümler:

1- 41 Nolu Toprak Tevzii Komisyonu Kararlarında Melankoç Yaylası için intifa hakkı verilen göçer sürü sahiplerinden; İlimizde ikamet edip ve intifa hakkı halen devam edenlerin söz konusu yaylaya çıkmadan önce, kimlik belgesini almak ve yaylaya ne kadar hayvanla çıkacağını öğrenmek için Komisyona başvurmaları zorunludur.

2- İlimiz dışında ikamet eden ve Melankoç Yaylasında intifa hakkı halen devam eden göçer sürü sahipleri de; Erzincan İl Mera Komisyonu tarafından belirlenen çıkış güzergahlarını öğrenmek, kimlik belgelerini almak ve ne kadar hayvan çıkaracaklarını beyan etmek amacı ile Erzincan İl Mera Komisyonuna müracaat etmek zorundadırlar. Kimlik Kartı almadan Melankoç Yaylasına çıkan şahıslar intifa hakları devam ediyor olsa dahi yayladan indirileceklerdir.

3- İntifa hakkına sahip göçer sürü sahipleri ve yaylacılar Melankoç Yaylasına 1 Temmuz 2020 tarihinden önce çıkmayacaktır.