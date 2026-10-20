Valiz hazırlarken yapılan 7 hata! Bu eşyaları yanınıza almayın

Tatil öncesi valiz hazırlarken ihtiyaç duyulabilecek her şeyi yanına almak isteyenler, kısa sürede çantada yer sıkıntısı yaşayabiliyor. Özellikle küçük el çantasıyla seyahat edenler için doğru eşya seçimi büyük önem taşıyor.

İŞTE SEYAHAT EDERKEN VALİZE KOYMAMANIZ GEREKENLER

1. Her ihtimale karşı alınan kıyafetler

Good Business Travel Müşteri Deneyimi Direktörü Natasha Inglis, seyahat sırasında giyilip giyilmeyeceği belli olmayan kıyafetlerin valizde gereksiz yer kapladığını söyledi. Inglis, bir kıyafeti almadan önce gerçekten giyilip giyilmeyeceğinin ve en az iki farklı parçayla kombinlenip kombinlenemeyeceğinin düşünülmesini önerdi.

2. Fazladan ayakkabılar

International Citizens Insurance Başkanı Joe Cronin, seyahatlerinde fazladan ayakkabı almayı tercih etmiyor. Tokyo ve Buenos Aires gibi farklı şehirlerde yaşayan Cronin, ihtiyaç duyulmayan ayakkabıların valize gereksiz ağırlık kattığını belirtti.

3. Yedek montlar

Cronin'e göre kullanılmayabilecek fazladan montlar da evde bırakılması gereken eşyalar arasında yer alıyor. Hava durumuna uygun, farklı kombinlerle kullanılabilecek tek bir mont seçmek valizde yer açılmasını sağlayabiliyor.

4. Gereğinden fazla tişört ve pantolon

Travelwidstom seyahat blogunun yazarı Jim Webber, uzun tatillerde çok sayıda kıyafet taşımak yerine çamaşır yıkamayı tercih ediyor. Webber, eşiyle çıktığı 17 günlük seyahatte kişi başına bir kabin boy valiz ve bir sırt çantasıyla yetindiklerini, yolculuk sırasında birkaç kez çamaşır yıkadıklarını anlattı.

5. Birbiriyle kombinlenemeyen kıyafetler

BharatFare Kurucusu Aman Thakran, valize alınan bütün kıyafetlerin birbiriyle uyumlu olmasına dikkat ediyor. Böylece daha az parçayla farklı kombinler oluşturmak mümkün oluyor. Uzman, bu yöntemin bagaj ağırlığını azaltmaya ve ek bagaj ihtiyacından kaçınmaya yardımcı olduğunu belirtti.

6. Her gün için ayrı kıyafetler

Tanzania Safaris Kurucusu Vummy Kihaule, özellikle safari tatillerinde konaklama tesislerinin çamaşır yıkama hizmetlerinden yararlanılabileceğini söyledi. Kihaule, bazı tesislerde kıyafetlerin aynı gün içinde yıkanıp teslim edildiğini belirterek üç tişörtün 10 günlük bir seyahat için yeterli olabileceğini ifade etti.

7. İhtiyaç halinde kolayca temin edilebilecek eşyalar

Joe Cronin, unutulan bir eşyanın çoğu zaman gidilen yerde satın alınabileceğini hatırlattı. Bu nedenle kullanılacağı kesin olmayan eşyaları önceden valize doldurmak yerine gerçekten gerekli olan parçalara öncelik vermek daha mantıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

8. Bagaj ağırlığını artıran gereksiz eşyalar

Kihaule, küçük uçaklarla yapılan bölgesel yolculuklarda bagaj sınırlarına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Bazı uçuşlarda el bagajı dahil toplam ağırlık sınırının 15 kilogram olabildiğini belirten uzman, yolcuların seyahat öncesinde hava yolu şirketinin kurallarını kontrol etmesini önerdi.