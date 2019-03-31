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Valve, kendi VR başlığını tanıtmaya hazırlanıyor: Valve Index

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TEKNOLOJİ  | 31.03.2019 09:32 | Son Güncelleme

Sanal gerçeklik (VR) platformunda işleri genelde HTC ile yürüten Valve, kendine ait bir VR başlığı geliştiriyor. İsminin Valve Index olduğunu anladığımız yeni VR başlığı için bir teaser sayfası yayına girdi.

Valve, kendi VR başlığını tanıtmaya hazırlanıyor: Valve Index

Buradan ulaşabileceğiniz sayfada, yalnızca bir görsel yer alıyor. Görselde yer alan cihazın üst kısmında ise Valve Index ibaresi bulunuyor. Bunun cihazın ismi olduğunu varsayıyoruz elbette. Alt kısımda ise Mayıs 2019 tarihi göze çarpıyor. Yani önümüzdeki Mayıs ayında cihazla ilgili ayrıntılı bilgiler bekleyebiliriz.

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Valve'ın kendine ait bir VR başlığı üzerinde çalıştığı bilgisi bir sır değildi aslında. Şirket, VR ürünleri geliştirmek için yepyeni bir ekip kurmuştu. Şimdi ise bu ekibin çalışmalarının ilk meyvesi ortaya çıkıyor gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
vr Valve pc

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