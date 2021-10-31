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Van Aanholt: O an, kırılma anıydı

31.10.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patrick van Aanholt, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamalar yaptı.

Van Aanholt: O an, kırılma anıydı
Patrick Van Aanholt

Patrick Van Aanholt

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaraylı Patrick van Aanholt, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Patrick van Aanholt "Beşiktaş mağlubiyetinden sonra iyi bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Bir an önce bu maçın gelmesini bekledik. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybetmesinden sonra kazanmamız gerekiyordu ve biz de istediğimiz galibiyeti aldık." dedi.

Patrick van Aanholt "İlk gol maçın kırılma anıydı. Çok da güzel ve şık bir gol oldu." diyerek sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Gaziantep FK Patrick van Aanholt
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