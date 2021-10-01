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Van Aanholt'tan Guendouzi'ye tepki

01.10.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Hollandalı sol beki Patrick Van Aanholt Marsilya maçını değerlendirdi. Marsilya'nın yıldız oyuncusu Guendouzi'ye tepki gösteren Aanholt, sosyal medyada gündem oldu.

Van Aanholt'tan Guendouzi'ye tepki

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Patrick Van Aanholt, Marsilya maçının ardından konuştu.

Van Aanholt maç sonu açıklamasında beraberliğin ardından lider olmanın önemine değinerek, "Marsilya üzerinde baskı vardı, bizim etkinliğimizi kırmaya çalıştılar ama başaramadılar. Gol yemedik ve bir puanla dönüyoruz" diye konuştu.

Grupta 4 puana sahip oldukları için mutlu olduklarını belirten deneyimli oyuncu, "Bir beraberlik ve bir galibiyetimiz var. Bu da iyi pozisyonda olduğumuzu gösteriyor" sözlerini kullandı.

"ÇENENİ KAPAT CÜCE!"

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Van Aanholt maçın ardından yaptığı paylaşımda penaltı iptalinin yaşandığı pozisyonun ardından maç tartışma yaşadığı Matteo Guendouzi'ye yönelik paylaşımda bulundu. Van Aanholt paylaşımında Guendouzi'ye yönelik, "VAR yanıldığını ispat ettikten sonra çeneni kapat cüce. Kafanın rahatlaması için o peruğu kafandan çıkarmam gerek."


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Patrick van Aanholt
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