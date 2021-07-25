SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Van Aanholt'u anlattı: Dikkatsiz bir oyuncu

Van Aanholt'u anlattı: Dikkatsiz bir oyuncu

25.07.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni sol beki Patrick van Aanholt için dikkat çeken yorumlar geldi.

Van Aanholt'u anlattı: Dikkatsiz bir oyuncu

İngiltere'de Chelsea, Newcastle, Leicester, Wigan, Sunderland ve son olarak Crystal Palace takımlarının formalarını giyen Patrick van Aanholt, Galatasaray'ın yeni sol beki oldu. İngiltere'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan ve Sarı- Kırmızılı kulüple anlaşan 30 yaşındaki futbolcuyu, Ada basınının önemli isimlerinden, The Athletic yazarı Dominic Fifield'e sordular. İşte Fifield'in, tecrübeli sol bek hakkındaki görüşleri...

"DİKKATSİZ BİR OYUNCU"

Fifield, "İşin hücum yönünde harika bir futbolcu. Atak kısmında oyunu çok iyi okuyor. Gol yollarında etkili. Sol kanatta gerçekten rakip için tehdit edici bir unsur. Bununla birlikte savunma disiplininde sorunlu. 4-4-2 sisteminde sol bek olduğu zaman ondan istediğiniz verimi alamıyorsunuz. Daha çok sol kanat bek gibi oynayacağı bir sistem lazım. Çünkü bu noktada etkili. Bazen beklenmedik hatalar yapabilir çünkü biraz dikkatsiz bir oyuncu. Ama şunu da unutmayalım; kariyerinde oynadığı takımlardaki hep ilk dönemlerinde yüksek enerjisiyle başarılı bir başlangıç yapma özelliğine de sahip..." dedi.

"HÜCUMDA MAKSİMUM VERİM"

Fifield, "İyi ya da kötü sebeplerden ötürü izlemesi heyecan verici bir oyuncu. Karakter anlamında disiplin problemi yok ama bazen onu geçen rakibini bırakıyor ve takip etmiyor. Chelsea'de çok az oynadı. Sunderland ve Palace kariyerlerine baktığımızda iyi işler yaptığını görüyoruz. Eğer Galatasaray topa hakim olan ve hücumu düşünen bir oyun tercih ederse, ondan maksimum verim alır. Oyun planında sürekli savunma yapmasına da ihtiyaç duyulmamalı!" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'tan Diego Godin'e teklifBeşiktaş'tan Diego Godin'e teklif
PARTNER"Elimi tut aşkım""Elimi tut aşkım"
Şoke eden ayrılık! Her yerden sildiŞoke eden ayrılık! Her yerden sildi
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Patrick van Aanholt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

En acı an! Güçlükle ayakta durabildi

En acı an! Güçlükle ayakta durabildi

Beşiktaş'tan Diego Godin'e sözleşme teklifi

Beşiktaş'tan Diego Godin'e sözleşme teklifi

Tokyo 2020'de iki bronz madalya!

Tokyo 2020'de iki bronz madalya!

Fenerbahçe Rafinha Alcantara'nın peşinde

Fenerbahçe Rafinha Alcantara'nın peşinde

Şoke eden ayrılık! Her yerden sildi

Şoke eden ayrılık! Her yerden sildi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fatih Terim'den sert açıklama

Fatih Terim'den sert açıklama

PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.