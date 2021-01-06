YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı

VAN HABERLERİ  | 06.01.2021 09:50 | Son Güncelleme

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren az bulutlu olacak.

Yer yer sis ve pus ile kuvvetli buzlanma ve don hadisesinin görüleceği bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgar, genellikle doğu ve kuzey yönlerinde hafif zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise 10 ila 30 kilometre hızla esecek.

İl merkezleri için en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 7, Van'da 6, Bitlis'te 5 ve Muş'ta sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede, yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

Van Namaz Vakitleri 6 Ocak Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:17
İkindi
14:46
Akşam
17:07
Yatsı
18:29

Van Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Çarşamba

Altınbaşak Eczanesi
Ipekyolu
Aysel Eczanesi
Ipekyolu
Başak Eczanesi
Ipekyolu
Deva Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Kamer Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.