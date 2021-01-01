YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de sokaklar sessizliğe büründü

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de sokaklar sessizliğe büründü

VAN HABERLERİ  | 01.01.2021 12:16 | Son Güncelleme

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de sokaklar sessizliğe büründü

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari’de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek bölgelerinden Maraş ve Cumhuriyet caddeleriyle Beşyol Meydanı boş kaldı.

Polis ve zabıta ekipleri, kapalı olması gereken iş yerleri ile paket servisi şeklinde çalışan yerleri kontrol etti.

Kentin farklı yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polis, araçları ve vatandaşları denetledi.

Hakkari, Muş ve Bitlis'te de kısıtlama dolayısıyla cadde, sokak ve meydanlar en sakin günlerinden birini yaşadı.

Yeni yılın ilk gününde vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla sakinliğin hakim olduğu kentlerde, kolluk kuvvetleri, belirlenen noktalarda uygulama yaptı.

Sokağa çıkan vatandaşların belgelerini kontrol eden ekipler, kısıtlamaya uymayan sürücüler ve kişiler hakkında işlem yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

Van Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
05:49
Sabah
07:17
Öğle
12:15
İkindi
14:42
Akşam
17:03
Yatsı
18:26

Van Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cuma

Afşar Eczanesi
Ipekyolu
Akay Eczanesi
Ipekyolu
Arı Eczanesi
Ipekyolu
Akdağ Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.