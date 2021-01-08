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Van Büyükşehir Kadın Voleybol takımı liderliğini sürdürüyor

08.01.2021 15:44 | Son Güncelleme:
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Van Büyükşehir Kadın Voleybol takımı liderliğini sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligin 10.

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligin 10. Haftasında Mardin temsilcisi Mardin Voleybol takımını 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
2020-2021 sezonuna mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, aldığı galibiyetlerle yoluna dolu dizgin devam ediyor. Sezon başından bu yana çıktığı 10 karşılaşmanın 9’undan galibiyetle ayrılan Van temsilcisi, tek mağlubiyetini ise Elazığ Voleybol takımına karşı aldı. Son olarak Mardin Voleybol takımına konuk olan kırmızı siyahlılar, ilk seti 25-7 ikinci seti 25-5 son seti ise 25-7 kazanarak 3-0’lık net skorla parkeden ayrıldı. Bu skorla puanını 25’e çıkartan Van temsilcisi, 9 Ocak Cumartesi günü ise Mardin Mezopotamya Kadın Voleybol takımına konuk olacak.

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