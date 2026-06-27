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Van'da dolunay öncesi şişkin ay görüldü: Bakan hayran kaldı

Van'da dolunay evresine yaklaşan ayın gökyüzündeki büyüleyici görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Van'da dolunay öncesi şişkin ay görüldü: Bakan hayran kaldı

Van Gölü'nün eşsiz manzarasıyla birleşen "şişkin ay", fotoğraf tutkunlarına adeta görsel bir şölen sundu. Van semalarında dolunay öncesi görülen şişkin ay, akşam saatlerinde gökyüzünü aydınlatarak izleyenlere görsel şölen sundu.

Van da dolunay öncesi şişkin ay görüldü: Bakan hayran kaldı 1

Havanın açık olmasıyla birlikte belirgin şekilde yükselen ay, özellikle Van Gölü kıyıları ve yüksek kesimlerde etkileyici manzaralar oluşturdu.

Van da dolunay öncesi şişkin ay görüldü: Bakan hayran kaldı 2

Dolunaydan iki gün önce en etkileyici evrelerinden birini yaşayan şişkin ay, Van'ın doğal güzellikleriyle birleşerek kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van
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