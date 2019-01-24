Van'da ilginç görüntü! VADAŞ'ın başına dert oldular

VEDAŞ’ın, Çaldıran ilçesi kırsalındaki elektrik nakil direklerine zarar veren ayılarla başı dertte.

Akşam olduğunda mağaralarından tek tek çıkıyorlar!

Akşam karanlık çöktüğünde mağaralarından tek tek inerek mahalle yakınlarına gelen ayılar, bir süre çevrede yiyecek aradıktan sonra elektrik nakil direklerinin yanına gelerek pençeleri ve ağızları ile zarar veriyor.

VEDAŞ DEĞİŞTİRİYOR Ayıların zarar verdiği direkler ise kışın ağır şartlarda devrilip arızalara sebebiyet vermemesi için VEDAŞ ekipleri tarafından değiştiriliyor.

ARIZALAR ARTMAYA BAŞLADI Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan Vangölü Elektrik dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, kış mevsiminde bölgede alçak ve orta gerilim arızalarının artmaya başladığını söyledi.

KAMERA YERLEŞTİRİLDİ Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan Vangölü Elektrik dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, kış mevsiminde bölgede alçak ve orta gerilim arızalarının artmaya başladığını söyledi.

'KUŞKONMAZ'LA ÖNLEM "Hal böyleyken buna nasıl bir tedbir alabiliriz, hayvanlara zarar vermeden biz bunu nasıl düzeltebiliriz diye çalışmalara başladık. Burada daha önce yabani kuş göçlerinin olduğu mevsimlerde kuşları uzaklaştırmak ve ölmelerini engellemek amacıyla kullanmış olduğumuz ‘Kuşkonmaz’ gibi bazı aparatlarımız var. Bu aparatlardan faydalanmak süratiyle biz direklerimizin birkaç noktasına bu aparatlardan taktık. Bunu yapmamızın nedenlerinin en başında tabiki yabani alanlarda yaşayan canlıları korumak, bunların zarar görmesini engellemek. Çünkü direklerin onların üzerine yıkılma durumu var, iletkenlerin kopup onların elektrikten ölme gibi bir durumları var. İkisi de sık sık arıza meydana gelen direklerimizi koruma gibi de bir amacımız meydana geldi. Değiştirdiğimiz direklerde uygulamaya başladık."

AĞAÇLARA ZARAR VERİYORLAR "Uygulamaya başladıktan sonra da bu güne kadar o bölgelerde herhangi bir şekilde şikayet gelmedi. Yabani ayılar genelde bizim ağaç direklere zarar veriyor. Bunu biraz incelediğimiz zaman ayıların pençelerinde bulunan tırnaklarla ilgili herhalde bir değişim veya farklı bir durum olabilir, ya da bölgede ağaç olmadığı için bunu ağaç bilip ağaçlarda oynama şeklinde zarar verme şekilde de olabiliyordu. Bundan dolayı ağaçlara zarar verdiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

ÖNLEMLER DEVAM EDECEK Tabii işletme faaliyetlerini sürdürürken aynı zamanda doğada yaşayan diğer canlılara da koruma borçlarının olduğunu ifade eden Okuducu, “Yabani hayatta yaşayan canlıların da korunması amacıyla bu tip tedbirlere başvuruyoruz. Benzer farklı durumlar oluştuğunda da farklı önlemler tarafımızdan alınacaktır İnşallah. Özellikle yeni şebeke planlamasında yabani kuş göçünün olduğu güzergahlarda hatlarımızı mümkün olduğunca bu tip aparatlarla donatmaya çalışıyoruz. Hatta mümkünse hatların güzergahlarını değiştirme gibi yollara da gidiyoruz.