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Van'da zabıta ekiplerine taş, sopa ve satırlı saldırı: 5 yaralı

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YAŞAM  | 23.10.2019 22:47 | Son Güncelleme

Van'da, hayvan pazarının yakınında kaçak hayvan kesimi yapan kişilere Çevik Kuvvet Polisi eşliğinde baskın düzenleyen zabıta ekipleri saldırıya uğradı. Taş, sopa ve satırlı saldırıda 5 zabıta görevlisinin yaralanırken, olay anı ise bir görevli tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, bugün İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarının yakınında meydana geldi. Hayvan pazarının karşısında kaçak hayvan kesimi yapıldığı ihbarı alan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri, Çevik Kuvvet Polisi eşliğinde bölgeye hareket etti.

KAÇAK HAYVAN KESİMİ YAPANLARA SUÇÜSTÜ

Gerçekleştirilen operasyonda, zabıta görevlileri kaçak hayvan kesimi yapanları suçüstü yakaladı. O sırada da kaçak kesim yapanlardan bazıları zabıta memurlarına, taş, sopa ve satırlarla saldırdı.

POLİS TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE ETTİ

Saldırıda biri ağır 5 zabıta memuru yaralanırken, polis göz yaşartıcı bomba ve tazyikli su kullanarak müdahalede bulundu.

GÖZALTILAR VAR

Saldırgan gruptan bazı kişiler gözaltına alınırken, olay anı ise bir zabıta görevlisi tarafından cep telefon kamerasına anbean kaydedildi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu ve kamu görevi yürüten memurlara saldıranlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Kaçak, çalıntı ve ölü hayvanların kesilerek satıldığı yönünde çok sayıda şikayet aldıklarını belirten Sevinç, Büyükşehir Zabıtası olarak halkın sağlığıyla oynanmasına asla müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

(DHA)

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Van zabıta taşlı saldırı

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