Van Dijk bile hayran kalmıştı! Barış Alper Yılmaz için geliyorlar... Galatasaray bonservisini belirledi

Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'te milli takım formasıyla da müthiş bir performans sergilerken, değerine değer kattı.

LIVEPOOL DEVREYE GİRDİ

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ortaya koyduğu performans ile dikkat çeken ve son olarak çeyrek finalde Hollanda’ya karşı müthiş oynayan yıldız futbolcuya İngiliz devi Liverpool’un talip olduğu öğrenildi.

ÇALIŞMALARA BAŞLADILAR

Premier Lig’de Liverpool ve Manchester City forması giyen oyuncular karşısında ortaya konan üstün performans İngilizleri de şaşırttı. Liverpool’un maçtan sonra sarı-kırmızılı oyuncu için hemen çalışma başlattığı belirtildi.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Milliyet'in haberine göre; Barış Alper için 30 milyon euro bonservis belirleyen sarı-kırmızılı yönetimin özellikle Hollanda maçından sonra bu rakamın çok daha üzerinde bir satışa sıcak baktığı bildirildi.

VAN DIJK HAYRAN KALMIŞTI

Barış Alper Yılmaz'ın ele avuca sığmaz bir oyuncu olduğunu belirten Virgil van Dijk, "İyi başladık, topa sahip olduk. Türkiye biraz geride kalmıştı. Sonrasında Türkiye golü attı. Arda Güler'in çok güzel bir pasıyla gol geldi. Biz sonrasında sakin kaldık ve ikinci yarıya başladık. Çok çalıştık ama sonucu da aldık. Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu" diye konuşmuştu.





