SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Van Dijk bile hayran kalmıştı! Barış Alper Yılmaz için geliyorlar... Galatasaray bonservisini belirledi

Van Dijk bile hayran kalmıştı! Barış Alper Yılmaz için geliyorlar... Galatasaray bonservisini belirledi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.07.2024 09:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'daki performansını milli takımda da sürdüren ve büyük alkış toplayan Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artmaya devam ederken, Premier Lig devi yıldız isim için çalışmalarına başladı. İşte detaylar...

Van Dijk bile hayran kalmıştı! Barış Alper Yılmaz için geliyorlar... Galatasaray bonservisini belirledi

Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'te milli takım formasıyla da müthiş bir performans sergilerken, değerine değer kattı.

LIVEPOOL DEVREYE GİRDİ

thumbs_b_c_af833eace8fd886e9d920ad2e083c4d3

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ortaya koyduğu performans ile dikkat çeken ve son olarak çeyrek finalde Hollanda’ya karşı müthiş oynayan yıldız futbolcuya İngiliz devi Liverpool’un talip olduğu öğrenildi.

ÇALIŞMALARA BAŞLADILAR

667c90ea067a51c909d08b29

Premier Lig’de Liverpool ve Manchester City forması giyen oyuncular karşısında ortaya konan üstün performans İngilizleri de şaşırttı. Liverpool’un maçtan sonra sarı-kırmızılı oyuncu için hemen çalışma başlattığı belirtildi.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

1720324981841-l

Milliyet'in haberine göre; Barış Alper için 30 milyon euro bonservis belirleyen sarı-kırmızılı yönetimin özellikle Hollanda maçından sonra bu rakamın çok daha üzerinde bir satışa sıcak baktığı bildirildi.

VAN DIJK HAYRAN KALMIŞTI

21abb505c11142aa84f4b168dce9f6d8

Barış Alper Yılmaz'ın ele avuca sığmaz bir oyuncu olduğunu belirten Virgil van Dijk, "İyi başladık, topa sahip olduk. Türkiye biraz geride kalmıştı. Sonrasında Türkiye golü attı. Arda Güler'in çok güzel bir pasıyla gol geldi. Biz sonrasında sakin kaldık ve ikinci yarıya başladık. Çok çalıştık ama sonucu da aldık. Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu" diye konuşmuştu.

Euro 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig'den ayrıldı, 1. Lig'e transfer oldu!Süper Lig'den ayrıldı, 1. Lig'e transfer oldu!
Batshuayi rahat durmuyor! Fenerbahçelileri kızdıracak sözler...Batshuayi rahat durmuyor! Fenerbahçelileri kızdıracak sözler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F.Bahçe'ye transfer tavsiyesi: O isim satılmalı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F.Bahçe'ye transfer tavsiyesi: O isim satılmalı!
Anahtar Kelimeler:
transfer Liverpool Barış Alper Yılmaz son dakika bonservis
En Çok Okunan Haberler
Bu pazar tüm Türkiye'de resmen başladı! Yeni evlenecekler kara kara düşünüyor

Bu pazar tüm Türkiye'de resmen başladı! Yeni evlenecekler kara kara düşünüyor

En düşük emekli maaşı raporu Erdoğan'a gidiyor

En düşük emekli maaşı raporu Erdoğan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F.Bahçe'ye transfer tavsiyesi: O isim satılmalı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F.Bahçe'ye transfer tavsiyesi: O isim satılmalı!

Van Dijk bile hayran kalmıştı! Barış Alper için geliyorlar... İşte bonservisi

Van Dijk bile hayran kalmıştı! Barış Alper için geliyorlar... İşte bonservisi

Batshuayi rahat durmuyor! Fenerbahçelileri kızdıracak sözler...

Batshuayi rahat durmuyor! Fenerbahçelileri kızdıracak sözler...

Ronaldo 41 yaşını işaret etti! Kararı herkesi şaşırttı

Ronaldo 41 yaşını işaret etti! Kararı herkesi şaşırttı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.