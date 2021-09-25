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Van Gaal Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde

25.09.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında giren Ferdi Kadıoğlu'nda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Van Gaal Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde

A Milli Futbol Takımımız tarafından da istenen genç yıldız Ferdi Kadıoğlu için Hollanda'nın hocası Louis Van Gaal'ın yakından ilgilendiği belirlendi.

Van Gaal'ın, Ferdi'nin formasını giydiği Hollanda U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Erwin van de Looi ile bir görüşme gerçekleştirerek 21 yaşındaki futbolcunun durumu hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi.

Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon kulübünde oynadığı maçların da, Portakallar'ın izleme ve analiz ekibi tarafından çok daha yakından mercek altına alınmaya başladığı belirlendi.

HOLLANDA FAZLASIYLA ISRARCI

Öte yandan Hollanda'nın Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihini kendilerinden yana kullanması için kararlı olduğu kaydedildi.

Bu arada annesi Kanadalı olduğu için Ferdi Kadıoğlu'nun Kanada'yı seçme hakkı da bulunuyor.

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Türkiye Milli Futbol Takımı Hollanda Milli Futbol Takımı
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