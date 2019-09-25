Van Gölü cilt için şifa kaynağı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Güneş Bilgili, özellikle akne, ayak mantarı ve sedef gibi bazı deri hastalıklarında Van Gölü'nün tedavi edici özelliğinin bulunduğunu belirterek, "Yapılan çalışmalar ve klinik tecrübemizle Van Gölü suyunun bazı deri hastalıklarında tedavi edici olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Nemrut Volkanik Dağı'nın patlaması sonucu lavların oluşturduğu set nedeniyle biriken suların meydana getirdiği Van Gölü, güzelliği, turkuaz mavisi rengi ve saklı koylarıyla bölgeye hayat verirken, sahip olduğu suyuyla da şifa veriyor. Bu nedenle Vanlıların yılların tecrübesiyle edindiği "Van Gölü'nün suyu şifadır" söylemini bilim insanları da araştırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Van YYÜ Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Güneş Bilgili, Van Gölü suyuyla ilgili yapılmış bazı çalışmaların olduğunu söyledi.

ZENGİN MİNERALLİ SULAR KATEGORİSİNDE

Prof. Dr. Bilgili, "Bazı suların tedavi edici etkilerinin olması için içinde bazı mineral değerlerinin yüksek olması lazım. Van Gölü zengin mineralli sular kategorisine giriyor. Yapılan çalışmalarda bizim gördüğümüz bromür, florür açısından yine sodyum açısından zengin bir su. Bikarbonat değeri normal beklediğimiz değerin bile çok çok üzerinde bir değere sahip. Bundan dolayı da biz tedavi edici sular kategorisinde görebiliyoruz. Hem yıllar önce yapılmış bir çalışma var, hem de yeni yapılan çalışmalar var. Bu özelliği biz hastalarımızı tedavi ederken de daha sık kullanmamız gerekiyor" dedi.