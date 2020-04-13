YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Gölü sahillerinde 100 ton çöp toplandı

Van Gölü sahillerinde 100 ton çöp toplandı

VAN HABERLERİ  | 13.04.2020 16:47 | Son Güncelleme

Van Gölü sahillerinde 100 ton çöp toplandı

Van'ın Edremit Belediyesi, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında piknik yapmanın yasaklandığı Van Gölü sahillerinde 100 ton çöp topladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüsün yayılmasının engellenmesine yönelik çalışmaların yanı sıra temizlik hizmetleri de aksatılmadan yürütülüyor.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, atılan çöpler nedeniyle Van Gölü kıyılarında oluşan çirkin görüntülerin ortadan kaldırılması için çalışma başlattı.

Havaların ısınmasıyla yürütülen vektörle mücadelede de büyük önem taşıyan kirliliğin önlenmesi için sahili temizleyen ekipler, yaklaşık 100 ton çöpü toplayıp iş makineleriyle şehir dışına taşıdı.

Belediye Başkanı İsmail Say, son zamanlarda dünyada artan çevre sorunlarının yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

Tüm insanlığın geleceğini yakından ilgilendiren çevre konusunun görmezden gelinmeyecek bir konu olduğunu belirten Say, "Sanayi toplumlarının ortak özelliği, çevrenin adeta görmezden gelinmesidir. Gün geçtikçe yok olmaya mahkum edilen yeşil alanların eski güzelliğini kavuşturulması gerekiyor. Küresel çapta yapılan yanlışlıklarla ortaya çıkan bu sorunla mücadelede yine küresel çapta ciddi bir çalışma yapılması gerekmektedir. Fakat dünyanın gelişmiş birçok ülkesinin ekonomik kaygılarla bu mücadeleye uygulama boyutunda katkı sağlamadığını üzülerek müşahede ediyoruz. İleri de daha kötü sonuçlarla karşılaşmamak adına herkesin daha duyarlı olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'Ünlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
Anahtar Kelimeler:
Çöp Edremit Belediyesi Van Vangölü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Ortaca’da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

Ortaca’da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

Tamirhanede içki içen 8 kişiye sosyal mesafe cezası

Tamirhanede içki içen 8 kişiye sosyal mesafe cezası

Otomobil ile zabıta aracı çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile zabıta aracı çarpıştı: 1 yaralı

Van Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:00
Sabah
05:26
Öğle
12:12
İkindi
15:52
Akşam
18:48
Yatsı
20:09

Van Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Arı Eczanesi
Ipekyolu
Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Kaya Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Özge Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van'da 450 nüfuslu yerleşim yeri karantinaya alındı

Van'da 450 nüfuslu yerleşim yeri karantinaya alındı

Erciş Belediyesinden ‘sosyal mesafe’ önlemi

Erciş Belediyesinden ‘sosyal mesafe’ önlemi

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Yüksekova’da ’evde kalın’ çağrısı

Yüksekova’da ’evde kalın’ çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.