Van Gölü sahillerinde 100 ton çöp toplandı

Van'ın Edremit Belediyesi, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında piknik yapmanın yasaklandığı Van Gölü sahillerinde 100 ton çöp topladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüsün yayılmasının engellenmesine yönelik çalışmaların yanı sıra temizlik hizmetleri de aksatılmadan yürütülüyor.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, atılan çöpler nedeniyle Van Gölü kıyılarında oluşan çirkin görüntülerin ortadan kaldırılması için çalışma başlattı.

Havaların ısınmasıyla yürütülen vektörle mücadelede de büyük önem taşıyan kirliliğin önlenmesi için sahili temizleyen ekipler, yaklaşık 100 ton çöpü toplayıp iş makineleriyle şehir dışına taşıdı.

Belediye Başkanı İsmail Say, son zamanlarda dünyada artan çevre sorunlarının yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

Tüm insanlığın geleceğini yakından ilgilendiren çevre konusunun görmezden gelinmeyecek bir konu olduğunu belirten Say, "Sanayi toplumlarının ortak özelliği, çevrenin adeta görmezden gelinmesidir. Gün geçtikçe yok olmaya mahkum edilen yeşil alanların eski güzelliğini kavuşturulması gerekiyor. Küresel çapta yapılan yanlışlıklarla ortaya çıkan bu sorunla mücadelede yine küresel çapta ciddi bir çalışma yapılması gerekmektedir. Fakat dünyanın gelişmiş birçok ülkesinin ekonomik kaygılarla bu mücadeleye uygulama boyutunda katkı sağlamadığını üzülerek müşahede ediyoruz. İleri de daha kötü sonuçlarla karşılaşmamak adına herkesin daha duyarlı olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

