YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Van Gölü'nde dip çamuru temizliği devam ediyor

Van Gölü'nde dip çamuru temizliği devam ediyor

22.08.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gölü'nde dip çamuru temizliği devam ediyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye tarafından yürütülen çalışmayla, Van Gölü'nün zemininden 1300 metreküp dip çamuru temizlendi.

Göl kıyısında yürütülen çalışmaları inceleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" kapsamında Van Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Dip temizliği çalışmasının geçen yıl Van'da başlatıldığını aktaran Geylani, "Biz de birkaç gün önce burada çalışma başlattık. Tatvan sahil bandımız yaklaşık 7 kilometre. 30 iş makinesiyle başlattığımız çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda sahil şeridi boyunca dip temizliği çalışması yürütülecek. Şu an kıyıdan 100 metre derinliğe kadar iş makineleriyle temizlik çalışmaları yapılıyor ve dibe doğru kademeli olarak devam edecek." diye konuştu.

Geylani, ilk etapta 350 metrelik sahil bandında çalışma yürüttüklerini ve gölden 1300 metreküp dip çamurunun alındığını belirtti.

Gölden çıkarılan atığın kamyonlarla belirlenen noktalara taşındığını belirten Geylani, şunları kaydetti:

"Van Gölü'nün Tatvan kıyısını çamur, çöp ve balçıktan tamamen temizlemeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda bölgemizdeki arıtma tesislerinin sorunları tamamen giderilecek. Alt yapı çalışmalarımız tamamlandığı için ilçemizde göle akan kanalizasyon artık hiç yok. Göle yakın bazı yerlerde ahırlar var, onlar da kaldırılacak. Yağmur ve kar suyuna karışan kirlilikler önlenecek."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bisiklet tutkunları Van Gölü kıyılarını temizlediBisiklet tutkunları Van Gölü kıyılarını temizledi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde etkisiz hale getirilen sanık tahliye edildiGaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde etkisiz hale getirilen sanık tahliye edildi
Alanya'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıAlanya'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Bitlis Tatvan

Bitlis Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:56
Sabah
05:25
Öğle
12:20
İkindi
16:03
Akşam
19:04
Yatsı
20:27
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Çocukları ellerinden alınıp eşcinsel aileye verildi!

Çocukları ellerinden alınıp eşcinsel aileye verildi!

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.