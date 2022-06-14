Van Gölü'nde erkek cesedi bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü kıyısında erkek cesedi bulundu.

Van Gölü ile Küçüksu Deresi'nin birleştiği noktada ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, polise haber verdi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, cesedi sudan çıkardı.

Ceset, Tatvan Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla otopsi yapılmak üzere Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cesedin, İran uyruklu kişiye ait olduğu belirlendi.



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