Van Gölü'ndeki Adır Adası'nda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Van Gölü'ndeki Adır Adası'ndaki kuru ot ve çalılıkların bulunduğu alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Tuşba ilçesi sınırlarında bulunan adanın kuru ot ve çalılıklarla kaplı kısımlarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden dumanların yükseldiğini görenler, 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Adaya giden Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın ağaçların bulunduğu alana sıçramadan kısmen kontrol altına alındı.



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