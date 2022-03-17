Van Gölü'nün geleceği masaya yatırıldı

Van Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere temiz bırakılması amacıyla hazırlanan "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"nın değerlendirme toplantısı Van'da gerçekleştirildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Van Valiliğince kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, gölün korunması için yapılan çalışmalar ve atılacak adımlar değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü'nün gelecek nesillere temiz bir şekilde aktarılması için kentteki bütün kurumların seferber olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Van Gölü Koruma Eylem Planı"na değinen Bilmez, bu kapsamda gölün temiz kalması için kentte çok önemli çalışmalara imza atıldığını belirtti.

- "Van Gölü'nü hep birlikte korumalıyız"

Van Gölü Havzası'nda kirliliğin önüne geçmek ve kirlenmiş doğayı tekrar temizlemek için yatırımların devam ettiğini anlatan Bilmez, şöyle konuştu:

"Hem evsel hem de atık suların oluşturduğu tahribatın önüne geçmek hem de bölgemizde yürütülen hayvancılık faaliyetlerinin özellikle akarsularımızda, göl sularımızda meydana getirdiği kirliliğin önüne geçmek için neler yapabileceğimizi, bütün paydaşlarımızla istişare ediyoruz. Bugüne kadar bize gelen bu harika denizimizi, doğamızı bizden sonraki nesillere tertemiz aktarmak ve bölge ekonomisine kazandırmak istiyoruz. Hem turizmde bu doğadan yararlanmak hem de daha kaliteli bir yaşam alanı yaratmak, insanlarımızın daha huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürdürmelerini sağlamak için bütün bileşenlerle iki yıldır bir araya geliyoruz."

Gölün temizliği konusunda güzel sonuçlar alamaya başladıklarını ifade eden Bilmez, Van Gölü'nü sadece devlet kurumlarının korumasının mümkün olmadığının, tüm kesimlerin bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Gelecek yüzyılın, suyun en değerli olduğu bir sürece evrildiğini aktaran Bilmez, "Bu yönüyle de havzamız dünyanın en zengin bölgesi konumunda. Onun için bölgemize sahip çıkalım. Bölgemizin dünyaya tanıtılması gereken çok güzel değerleri var. Bunları da hep beraber ortaya çıkaralım." dedi.

- "Van Gölü'nü koruma konusunda gayretlerimizi ortaya koyacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan ise Van Gölü'yle ilgili, varsa olumsuzlukları gidermek için daha iyi çalışmaları ortaya koymaya devam edeceklerini söyledi.

Süreci, Van Gölü temiz olana kadar devam ettireceklerini ifade eden Karahan, "Güzel bir çalışma yapacağımıza inanıyorum. Tüm birimlerimizle Van Gölü'nü koruma adımlarıyla ilgili yerel yönetimlerimize destek noktasında bütün gayretlerimizi ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Van Gölü Koruma Eylem Planı ile ilgili çalışmaları koordine eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da gölün kirliliğine yol açan en büyük kaynaklardan biri olan atık su ve katı atık sorununun çözüldüğünü ifade etti.

Gölün korunması için kentte son yıllarda önemli bir duyarlılığın oluştuğunu anlatan Orhan, "Van Gölü'ndeki dip çamuru çok önemli bir sorundu. Dip çamuru temizliği kış şartlarına rağmen devam ediyor. Sıfır Atık Yönetimi programında Van'ı önceledik. Birçok merkezde başladık ve yaymaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza örnek olacak bir program. Hepimizin bir güç birliği oluşturarak bunun devamlılığını sağlamamız lazım. İnşallah 4-5 yıl içerisinde bu hızla devam edersek, Van Gölü'nün bütün kıyıları suya girilebilecek hale gelecek." diye konuştu.

Toplantıya, Van Gölü'ne kıyısı olan belediyelerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kentteki kurum amirleri katıldı.

