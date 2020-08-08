"Van Gölü'nün Sırları" kısa filminin tanıtımı yapıldı

Van Gölü’nün saklı su altı zenginliklerine dikkati çekmek amacıyla çekilen "Van Gölü'nün Sırları" adlı belgesel tadındaki kısa filmin tanıtımı yapıldı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile Su Altı Fotoğrafçısı ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan iş birliğiyle 3 yılda çekilen filmde, inci kefali göçünden mikrobiyalitlere, Akdamar şilebinden 2017'de yılın keşfi seçilen Adilcevaz Kalesi'ne kadar pek çok kültürel ve biyolojik değer yer alıyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, kentteki bir otelde düzenlenen filmin tanıtımında yaptığı konuşmada, bölgenin tarihi dokusu, coğrafi zenginliği ve kültürel varlıklarıyla keşfedilmeyi beklediğini söyledi.

Van Gölü'nün bölgenin yıldızı konumunda olduğunu ifade eden Bilmez, şöyle konuştu:

"Çocukluğumuzda sodalı suda canlı yaşanmaz denirdi ancak sodalı suda yaşayan inci kefalini Prof. Dr. Mustafa Sarı hocamız tüm dünyaya tanıttı. Tahsin Ceylan ise Van Gölü’nde en az inci kefali kadar bölgemizi tanıtacak ve merak uyandıracak başka bir canlının var olduğunu, peribacalarını andıracak mikrobiyalitlerin var olduğunu ispatladı. Van Gölü'nde tarihin izleri var. Van Gölü'nün içinde kaleler var. Akdamar şilebi de keşfedilip kitaplara yansıtılmış. Dünyanın en zengin turizmi kayak sektörü olarak biliniyor ama su altı dalış sektörü kayak sektöründen daha caziptir. Kayak sektöründe potansiyeli itibarıyla cazibe merkezi olan bölgemizin, dalış anlamında da potansiyeli olduğunu gördük."