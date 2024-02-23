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Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 600 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı

AA AA
23.02.2024 13:40 | Son Güncelleme:
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Van Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarda, Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 600 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" çerçevesinde gölün kirlilikten kurtarılması ve gelecek nesillere daha temiz bırakılması amacıyla başlatılan proje sürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmaların birinci etabı tamamlandı, iki ve üçüncü etapta ise çalışmalar devam ediyor.

Bugüne kadar 1 milyon 600 bin metreküp balçık ve dip çamurunu temizleyen ekipler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele 15 Temmuz Şehitler Parkı arasındaki ikinci etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı'nın sahil kısmındaki üçüncü etapta çalışma yürüttü.

Temmuz 2021'de başlatılan temizlik çalışmasıyla 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru ve balçığın çıkarılması planlanıyor.

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Van Gölü Van

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