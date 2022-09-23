Van hudut hattında 364 kilo 168 gram toz esrar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 364 kilo 168 gram toz esrar ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ediyor. Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 10 çuval içerisinde 364 kilo 168 gram toz esrar ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

