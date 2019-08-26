Van kedisine rakip: İnternetin yeni fenomeni Lucky!

Chihuahua ya da Çivava, dünyanın en küçük türlerinden biri olan sevimli bir köpek ırkı. Lucky de ufak, tatlı bir Çivava. Lucky isminden de anlaşılabileceği gibi çok şanslı bir köpek. Yeni sahibi olan Taylandlı Charice Fca Cha, köpek sahiplenmek için araştırma yaparken karşısına çıktı ve öncesinde onun gerçek olamayacak kadar güzel olduğunu düşündü. Bununla ilgili ilan sahibi ile iletişime geçtiğinde Lucky’nin herhangi bir makyajın eseri veya photoshop çalışması olmadığını öğrendi. Lucky’nin yüzünün bir tarafı çok farklı bir kişilikken diğer tarafı ise diğer Chihuahua türlerinde olduğu gibi normal bir görünüme sahip.
İNSANLARIN YOĞUN İLGİSİYLE KARŞILAŞTI
İnternette dolaşırken ilana denk gelen Charice, Lucky’i görür görmez iletişime geçti. Köpeğin çok özel bir görünüme sahip olduğunu söyleyerek onu sahiplenmek istedi. 29 yaşında ki Charice Lucky’i sahiplendikten sonra daha önce böylesine güzel bir köpeğe denk gelmediğini söyledi ve Facebook üzerinden katılmış olduğu grupta fotoğrafını paylaştı. Ardından paylaşmış olduğu gönderi yaklaşık 11 bin beğeni ve 600 yorum aldı. İnsanların bu ilgisini kendi ilgisi ile karşılaştırdığında çok doğal buldu, çünkü Lucky’nin yüzünün bir tarafı makyaj yapılmış gibi duran bir şekle ve inanılmayacak güzellikte bir göze sahip.
BAZI İNSANLAR ONA İNANMIYOR
Bazı insanlar başta tıpkı Charice’in inanmakta zorlandığı gibi ona inanmıyor. Onlara her defasında Lucky’nin yüzünde renklendirme yapmadığını veya photoshop üzerinden efekt uygulamadığını söylemesine rağmen bazıları ona inanmamakta ısrar ediyor.
İKİ GÖZÜNÜN FARKLI OLMASINA HETEROKROMYA DENİLİYOR
Lucky garip görünümüne rağmen gayet sağlıklı bir durumda, iki gözünün farklı olması ise heterokromya olarak adlandırılıyor. İnsanlar farklı renge sahip olan gözünün gerçekten görüp görmediğini merak ediyor. Fakat Lucky kör değil, sağlığı gayet yerinde ve iyi görüyor. Lucky yeni evinde gayet mutlu ve yeni mekanını benimsemiş durumda. Fakat alışma sürecinde bazı sıkıntılar yaşamış elbette.
BAŞLARDA BİRAZ YARAMAZDI
Sıkıntılar yaşayan Charice Lucky için; başlarda biraz yaramaz, sinirli, bütün insanlardan ve gürültüden korkan, biraz agresif ve diğer köpeklerle pek anlaşamayan bir köpek diyor. Alışma sürecinde Lucky Charice’in diğer bir köpeği olan Harry’i ısırdı fakat Lucky’nin çok özel oluşundan bu duruma Charice daha kabullenici yaklaştı.
LUCKY İÇİN SOSYAL MEDYA HESABI AÇTI
Charice, dünyanın farklı yerlerinde ki bir çok insanın ilgisiyle karşılaşan Lucky için yeni bir sosyal medya hesabı açmak zorunda kaldı. Charice, Lucky için gün içerisinde onunla ilgili paylaşımlar yapıyor ve onu takip eden insanlar sevimli köpeğe her geçen gün daha fazla hayranlık duyuyor.
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