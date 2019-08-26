Van kedisine rakip: İnternetin yeni fenomeni Lucky!

Chihuahua ya da Çivava, dünyanın en küçük türlerinden biri olan sevimli bir köpek ırkı. Lucky de ufak, tatlı bir Çivava. Lucky isminden de anlaşılabileceği gibi çok şanslı bir köpek. Yeni sahibi olan Taylandlı Charice Fca Cha, köpek sahiplenmek için araştırma yaparken karşısına çıktı ve öncesinde onun gerçek olamayacak kadar güzel olduğunu düşündü. Bununla ilgili ilan sahibi ile iletişime geçtiğinde Lucky’nin herhangi bir makyajın eseri veya photoshop çalışması olmadığını öğrendi. Lucky’nin yüzünün bir tarafı çok farklı bir kişilikken diğer tarafı ise diğer Chihuahua türlerinde olduğu gibi normal bir görünüme sahip.

İNSANLARIN YOĞUN İLGİSİYLE KARŞILAŞTI

İnternette dolaşırken ilana denk gelen Charice, Lucky’i görür görmez iletişime geçti. Köpeğin çok özel bir görünüme sahip olduğunu söyleyerek onu sahiplenmek istedi. 29 yaşında ki Charice Lucky’i sahiplendikten sonra daha önce böylesine güzel bir köpeğe denk gelmediğini söyledi ve Facebook üzerinden katılmış olduğu grupta fotoğrafını paylaştı. Ardından paylaşmış olduğu gönderi yaklaşık 11 bin beğeni ve 600 yorum aldı. İnsanların bu ilgisini kendi ilgisi ile karşılaştırdığında çok doğal buldu, çünkü Lucky’nin yüzünün bir tarafı makyaj yapılmış gibi duran bir şekle ve inanılmayacak güzellikte bir göze sahip.