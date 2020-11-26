SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Van Persie'den oğluna çok sert hayat dersi

Van Persie'den oğluna çok sert hayat dersi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.11.2020 14:20 | Son Güncelleme

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Robin van Persie, 13 yaşındaki oğlu Shaqueel ile arasında yaşadığı olayı anlattı.

Van Persie'den oğluna çok sert hayat dersi

Robin van Persie, Feyenoord U14 takımının formasını giyen oğlu Shaqueel ile aralarında geçen futbol ve gelişim hakkındaki sohbetleri Hollanda'da yayınlanan High Performance Podcast'te anlattı.

İŞTE VAN PERSİE'NİN SÖZLERİ:

"Feyenoord U14'ün Ajax U14 ile karşılaştığı maçta Shaqueel'de kadrodaydı ancak yedek kulübesindeydi ve hiç oyuna giremedi. Arabayla eve dönerken onu çok bitik gördüm. Çok üzgündü. Teknik direktörün haksızlık yaptığından dem vurdu, diğer takım arkadaşlarına suç buldu vs.

Ben de ona, 'Shaqueel. Tam bir ezik gibi konuşuyorsun. Başkalarını suçlayacağına, sadece kendini suçla. Ancak, ben senin hangi noktalarda hatalı olduğun dışında her şeyi duydum. Kazananlar, kontrolü eline alanlardır. Onlar sadece kendilerini suçlarlar ve kendilerini geliştirirler. Sen de kendine sor bakalım, bir ezik misin yoksa kazanan mı?' dedim."

42

"EZİKSEN EZİKSİNDİR"

"Benim için fark etmez. Ben bir babayım. Benim tüm sorumluluğum onun iyi bir insan olması konusunda. Ayrıca, 20 yaşında hayata hazır hale getirmeye çalışıyorum. Hataları olacaktır elbette. İstediği her şeyi yapabilir. Ben onu hayatım boyunca seveceğim. Futbolcu olmuş, olmamış fark etmez. Ancak, ona da söyledim. Futbolcu olmak istiyorsa bu tutkusuna uygun şekilde hareket etmeli ve kontrolü almalı. Sürekli bir şeylerden şikayet ederek bir yere varamaz. Eğer bir eziksen, eziksindir. Değişmez. Buna rağmen evladımı yine de sevmeye devam ederim."

"İKİ GÜN SONRA EVDE GÖREMEDİM"

"Bu konuşmamızdan 2 gün sonra evde Shaqueel'i göremedim. Merak ettim. Antrenman tesislerine gittiğini fark ettim. Peşinden gittim. Uzaktan onu izledim. Dondurucu derecede soğuk bir havada tek başına çok sert bir kondisyon antrenmanı yapıyordu. O zaman içimden geçirdim, 'Tamam, olmuş. Hayatının kontrolünü nasıl alacağının farkına varmış' dedim. Ve, Shaqueel sadece 13 yaşında bir çocuk..."

(SPORX)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Bebek yükleniyor''Bebek yükleniyor'
Fenerbahçe'de Perotti idmana çıktıFenerbahçe'de Perotti idmana çıktı
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri
Altın hareketli başladı!
Altın hareketli başladı!
Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu
Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu
Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...
Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi sakatlandı
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi sakatlandı
Maradona'nın ölümü herkesi yasa boğdu
Maradona'nın ölümü herkesi yasa boğdu
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Fatih Terim, röportajı terketti! Sinirlerine hakim olamadı...
Fatih Terim, röportajı terketti! Sinirlerine hakim olamadı...
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
Caner'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor...
Caner'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor...
Ozan Tufan bombayı patlattı! Sörloth transferi...
Ozan Tufan bombayı patlattı! Sörloth transferi...
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van Persie'den oğluna çok sert hayat dersi
Van Persie'den oğluna hayat dersi
Fenerbahçe'de Perotti idmana çıktı
Fenerbahçe'de Perotti idmana çıktı
Erol Bulut: Samatta 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak
Erol Bulut Samatta'nın durumunu açıkladı
Hareketli saatler! Fenerbahçe'de Mesut Özil bombası patlıyor!
Hareketli saatler! Mesut Özil bombası patlıyor!
SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Samatta, Beşiktaş derbisinde yok!
Fenerbahçe'de yıldız isim Beşiktaş maçında yok!
Fenerbahçe iletişim çalışması başlattı
Fenerbahçe iletişim çalışması başlattı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.