YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van polisi vatandaşları boğulmaya karşı bilgilendiriyor

Van polisi vatandaşları boğulmaya karşı bilgilendiriyor

07.06.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğulma vakalarının yaşanmaması amacıyla uyarıların yer aldığı klip çeken Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Van Gölü kıyısında piknik yapan vatandaşlarla görüşerek dikkat etmeleri gereken konuları anlatıyor.

Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, boğulma vakalarının yaşanmaması için Van Gölü kıyısında piknik yapan vatandaşlarla görüşerek uyarılarda bulunuyor.

Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, Van Gölü'nde ve ildeki diğer su kaynaklarında boğulma vakalarının önlenmesine yönelik tedbirlere katkıda bulunmak amacıyla "Emniyetli ol, emniyette ol" sloganıyla çalışma başlattı.

İlk etapta şubede görevli polis memurlarının alınması gereken uyarıları anlattıkları yaklaşık 2 dakikalık klip çekerek çeşitli platformlarda paylaşan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, daha sonra bilgilendirme çalışmaları yürüttü.

Bu amaçla havanın ısınmasıyla yoğunluğun arttığı Van Gölü sahillerinde piknik yapan, yürüyüşe çıkan vatandaşlarla görüşen 10 kişilik ekip, hem broşürler dağıtıyor hem de uyulması gereken konular hakkında bilgiler veriyor.

Özellikle çocukların anne ve babalarının gözetiminde göle girmesinin hayati önem taşıdığını anlatan polisler, geçen yıl 5 kişinin boğulduğu Van'da acı olayların yaşanmaması için vatandaşlardan yapılan uyarıları dikkate almalarını istiyor.

"ÇOCUKLARI İHMAL ETMEMELİYİZ"

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Kılıç, AA muhabirine, vatandaşın can güvenliğinin önemli olduğunu, bu amaçla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentte boğulma vakalarının yaşanmaması için çaba gösterdiklerini belirten Kılıç, bu amaçla bilgilendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verdiklerini dile getirdi.

Kılıç, göl suyunun çekim gücünün yüksek olması sebebiyle boğulma riskinin daha fazla olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın gölde çok fazla açılmamalarını, belediyelerimizin belirlediği alanlarda yüzmelerini ya da özel plajların olduğu yerlerde denize girmelerini istiyoruz. Çocuklarımızı ihmal etmemeli, onların yanından ayrılmamalıyız. Vatandaşlarımızdan çocuklarını çok fazla uzaklaştırmadan onlarla birlikte denize girmelerini istiyoruz. Van Gölü'ndeki boğulma vakalarını en aza indirmek ve özellikle çocuklarımızın can güvenliğini korumak için velilerimizi bilgilendiriyoruz. Nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Olumlu geri dönüşler de alıyoruz."

Vatandaşların havanın ısınmasıyla sahil bandına, piknik alanlarına akın ettiğini belirten Kılıç, "Bilgilendirme sırasında vatandaşlarımızın zaten bildiği konuları hatırlatmaya çalışıyoruz. Piknik alanlarında yaktıkları ateşi tamamen söndürmelerini, çöplerini toplayarak belirlenen alanlara bırakmalarını istiyoruz. Mangal yakarken ya da diğer işleri yaparken çocukların ihmal edilmemesi gerektiğini anlatıyoruz." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van’da polen yoğunluğu: Alerjik hastalığı olanlara uyarıVan’da polen yoğunluğu: Alerjik hastalığı olanlara uyarı
Ağa takılı 2 ton inci kefali kurtarıldıAğa takılı 2 ton inci kefali kurtarıldı
Karabük'te anaokulu öğrencileri atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle podyuma çıktıKarabük'te anaokulu öğrencileri atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle podyuma çıktı
Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Van boğulma

Van Namaz Vakitleri 7 Haziran Çarşamba

İmsak
02:47
Sabah
04:36
Öğle
12:10
İkindi
16:04
Akşam
19:35
Yatsı
21:15

Van Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Çarşamba

Akin eczanesi
Edremit
Öznur eczanesi
Ozalp
Havva eczanesi
Tusba
Uzman eczanesi
Caldiran
Pinar eczanesi
Ipekyolu
Burak eczanesi
Catak
Demir eczanesi
Gevas
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Liseli eski sevgili dehşet saçtı! Ayrılmak istemeyince kabusu yaşattı

Liseli eski sevgili dehşet saçtı! Ayrılmak istemeyince kabusu yaşattı

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Kızını ve üç torununu öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Kızını ve üç torununu öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Market karıştı! Bebeğini verip kavgaya böyle girdi

Market karıştı! Bebeğini verip kavgaya böyle girdi

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.