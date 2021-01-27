YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Valisi Bilmez, eski CHP Milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu

Van Valisi Bilmez, eski CHP Milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu

27.01.2021 11:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Valisi Bilmez, eski CHP Milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Vali Bilmez, yaptığı yazılı açıklamada, Şimşek'in bir televizyon programında kullandığı hakarete varan ifadelerinin, her türlü şartta devlete ve millete hizmet eden vali ve kaymakamları zan altında bıraktığını belirtti.

Aşkla, şevkle, devlete ve millete hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Bilmez, Şimşek'in ifadelerinin yakışıksız olduğunu ve kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Bilmez, bu nedenle yasal haklarını kullanarak Şimşek hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
05:44
Sabah
07:09
Öğle
12:24
İkindi
15:06
Akşam
17:29
Yatsı
18:49

Van Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Şifa Eczanesi
Ipekyolu
Yaşam Eczanesi
Ipekyolu
Akın Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Çınarlı Eczanesi
Ercis
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Van Valisi Bilmez, eski CHP Milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu

Van Valisi Bilmez, eski CHP Milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu

Van, Hakkari ve Muş için kar uyarısı yapıldı

Van, Hakkari ve Muş için kar uyarısı yapıldı

Vankart 4. yılına girdi

Vankart 4. yılına girdi

(Özel) Artos Dağı eteğinde kızak keyfi

(Özel) Artos Dağı eteğinde kızak keyfi

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Van'da camiden hırsızlık güvenlik kamerasında

Van'da camiden hırsızlık güvenlik kamerasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.