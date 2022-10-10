Van'da 15 kilo 254 gram eroin ele geçirildi

Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 kilo 254 gram eroin ile 1547 hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3-9 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 15 kilo 254 gram eroin ve 1547 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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