Van'da 20 milyon avroluk içme suyu arıtma tesisi hizmete girdi

Van'ın Erciş ilçesinde Avrupa Birliği (AB) destekli proje kapsamında 20 milyon avro maliyetle yapılan içme suyu arıtma tesisi faaliyete geçti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), Erciş ilçesinin içme suyu altyapısında yaşanan sorunu ortadan kaldıran projeyi tamamladı.

İPA kapsamında desteklenen ve yüzde 77'si hibe olan proje kapsamında, ilçeye 226 kilometrelik şebeke ve isale hattı çekildi, yaklaşık 8 bin haneye yeni su sayacı takıldı, 5 bin 558 konutun bağlantısı yeniden döşendi.

Çeşitli kapasitelerde 6 yeni su deposunun da inşa edilmesiyle 240 bin nüfuslu ilçenin 30 yıllık su ihtiyacı karşılanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Avrupa Birliği destekli projeye 2014'te başlandığını ancak çeşitli nedenlerle tamamlanamadığını belirtti.

Projenin yapımının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talimatı doğrultusunda VASKİ'ye devredildiğini aktaran Kaplan, "2019'da çalışmalara başlayıp 2020'de tesisimizi tamamlayarak hizmete sunduk. Bu tesis Erciş'in altyapısının da değişim projesiydi. Tesisimizin bitmesiyle yeni altyapı da devreye girdi. Tesisimiz şu an hazır ve tam anlamıyla kullanımda." dedi.