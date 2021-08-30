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Van'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

30.08.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifre edilmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Bahçıvan Mahallesi'nde 4 katlı bir iş hanına düzenlenen operasyonda, 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda, gözaltına alınan ve organizatör olduğu değerlendirilen İran uyruklu A.R.D ve A.Z, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, düzensiz göçmenleri Van'dan İstanbul'a 600 lira karşılığında götürdüğü tespit edilen Afganistan uyruklu H.Q.Y ise otogarda yanında bulunan 3 düzensiz göçmenle birlikte yakandı.

H.Q.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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