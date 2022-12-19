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Van’da 3 organizatör tutuklandı

19.12.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3 organizatör tutuklandı.

Van’da 3 organizatör tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 12 - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan 7 ayrı operasyonda 12 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca ise el konulmuştur” denildi.

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