Van'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çaldıran ilçesindeki Soğuksu bölgesinde Polis Özel Harekat (PÖH) tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.



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