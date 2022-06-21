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Van'da 4 büyüklüğünde deprem

21.06.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 4 büyüklüğünde deprem

Van'ın Muradiye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.10'da meydana gelen depremin derinliği 10,47 kilometre olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Van

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