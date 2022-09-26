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  4. Van'da 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

26.09.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19-25 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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polis Van uyuşturucu metamfetamin

Van Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazartesi

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Van Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Pazartesi

Koç Eczanesi
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Ipekyolu
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