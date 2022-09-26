Van'da 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19-25 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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