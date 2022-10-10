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Van'da 8 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi

10.10.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 8 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi

Van'da 8 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 8 sikke ile tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3-9 Ekim'de yürütülen çalışmalar sonucu 8 sikke, tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ve arama dedektörü ele geçirildi.

​​​​​​​Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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Van Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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