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Van'da 91 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

05.05.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 91 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde 91 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Çaldıran kırsalında arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Sabah saatlerindeki aramada, çuvala gizlenmiş 91 kilo 500 gram eroin bulundu.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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