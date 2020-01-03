MAGAZİN
  4. Van'da Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı

Van'da Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 03.01.2020 15:34 | Son Güncelleme

Van'da Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Cezmi Fazla, evinin bahçesinde Bodrum'da cansız bedeni sahile vuran Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı.

Kentte etkili olan kar sonrasında bahçesinde Aylan bebeğin heykelini yapan Fazla, bu şekilde Suriye'de yaşanan acılara ve sığınmacıların çektiği sıkıntılara dikkati çekmek istedi.

Fazla, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 Eylül 2015'te yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriyelileri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden ve cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebeğin kardan heykelini yaparken, sprey ve yağlı boya da kullandı.

Suriye'de savaşın neden olduğu tahribata ve ölümlere dikkati çekmek istediğini belirten Fazla, geçen yıl da çocuklarıyla 2 günde kardan zürafa, at, kurt ve yılan yaparak süslediğini anlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Safranbolu'da bu yıl hedef 1,5 milyon turistSafranbolu'da bu yıl hedef 1,5 milyon turist
Erdem Dergisi’nin ‘‘Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Özel Sayısı’’ okurlarla buluştuErdem Dergisi’nin ‘‘Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Özel Sayısı’’ okurlarla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı van

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

Kasım Süleymani kimdir?

Kasım Süleymani kimdir?

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Diyarbakır’da çekilen ’Beni Bul’ dizisi yayın hayatına başladı

Diyarbakır’da çekilen ’Beni Bul’ dizisi yayın hayatına başladı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
75 bin eser konteynırda çürüyor

75 bin eser konteynırda çürüyor

Muhit okurlarına ‘merhaba’ dedi

Muhit okurlarına ‘merhaba’ dedi

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'ndan iki yeni kitap okuyucusuyla buluştu

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'ndan iki yeni kitap okuyucusuyla buluştu

Safranbolu'da bu yıl hedef 1,5 milyon turist

Safranbolu'da bu yıl hedef 1,5 milyon turist

Erdem Dergisi’nin ‘‘Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Özel Sayısı’’ okurlarla buluştu

Erdem Dergisi’nin ‘‘Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Özel Sayısı’’ okurlarla buluştu

Göbeklitepe 2019'da rekora koştu

'Tarihin sıfır noktası' doldu taştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.