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Van'da belediyenin açtığı kursa katılan 30 öğrenci üniversite hayaline kavuştu

VAN HABERLERİ  | 02.10.2020 13:23 | Son Güncelleme

Van'da belediyenin açtığı kursa katılan 30 öğrenci üniversite hayaline kavuştu

Van'ın Çaldıran ilçesinde belediyenin açtığı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) hazırlık kursuna katılan öğrencilerden 30'u hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Çaldıran Belediyesi tarafından açılan kursa katılan 60 öğrenci, eğitmenler nezaretinde yaptıkları antrenmanlarla üniversitelerin yetenek sınavlarını kazanabilmek için çaba gösterdi.

Çeşitli üniversitelerde yapılan sınavlara katılan öğrencilerden 30'u, hayalini kurdukları Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü kazanarak üniversiteli oldu.

Çaldıran Belediye başkanı Şefik Ensari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençleri spora kazandırmak için bazı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Açılan kurlarda 30 öğrencinin üniversite hayaline kavuşmasını sağladıklarını anlatan Ensari, şunları kaydetti:

"Kız çocuklarımızı kursa kazandırmak için evlerine giderek ailelerini ikna ettik. Onları hem eğitime hem de spora kazandırdık. Uzak köylerden gelenlerin ulaşım ve konaklama masraflarını karşıladık. Yeme ve içme ihtiyaçlarını giderdik. Öğrencilerimiz üç aylık kursun sonunda sınavlara girdiler. 60 öğrencimizden 30'u sınavlarda başarılı oldu."

Kurstan aldığı eğitimin ardından girdiği sınavda üniversiteyi kazanan Yusuf Bulum, "Gittiğimiz sınav yerlerinde ulaşım, yeme, içme ve konaklama ihtiyaçlarımızı belediyemiz karşıladı. 6 ilde düzenlenen yetenek sınavlarına katıldık. Belediye sayesinde üniversite sınavını kazandık. Allah razı olsun." dedi.

Öğrenci Sevgi Açıkgöz de Başkan Ensari'nin ailesini ikna etmesiyle kurslara dahil olduğunu belirterek, "Maddi durumumuz kötü olduğu için eğitimlere katılamıyordum. Belediye başkanımız bunu duymuş ve evimize kadar gelerek yardımcı olacağını söyledi. Şimdi eğitimime devam ettiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

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