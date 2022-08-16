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Van'da biri turuncu, biri gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

16.08.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı: - "Bugün itibarıyla Tendürek Dağı bölücü terör örgütü mensuplarından tamamen temizlenmiş oldu"

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-32 Operasyonu kapsamında Van'da biri turuncu, biri gri kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma-SİHA destekli "Eren Abluka-32 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Yıldız 2022-217" operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Çaldıran ilçesi kırsalında bölücü örgüt mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, "Böylelikle 16 Ağustos itibarıyla Tendürek Dağı bölücü terör örgütü mensuplarından tamamen temizlenmiş oldu." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terör Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan "Evindar" kod adlı Tuğba Tambahçeci olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

- Tendürek Dağı bölgesindeki eylemlerin tümüne katıldı

Tambahçeci'nin, Doğubayazıt ilçesi Gökçebudak köyünün Küçük Tepe Tendürek Dağı istikametinde bulunan Karakuş Tepe Üs Bölgesi'ne yönelik 15 Eylül 2016'daki saldırı olayına katıldığı belirlendi.

2017'de Doğubayazıt-Çaldıran kara yolu Yılanlı Tepe Üs Bölgesi'ne yakın mesafeye yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 1 personelin şehit edildiği ve 2 personelin yaralandığı eyleme de katılan Tambahçeci'nin, 2016'dan itibaren Tendürek Dağı bölgesinde yapılan eylemlerin tümüne katıldığı tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen "gri" kategorideki teröristin ise "Eylem" kod adlı Devlet Taşir olduğu saptandı.

- "Tendürek tertemiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tendürek tertemiz. Ülkemize ve milletimize güzel bir haberimiz var. Kahraman evlatlarımız Eren Abluka-32 Operasyonu'nda bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirerek, tamamen temizledi. Bir turuncu ve bir gri terörist daha sarı torbada." ifadesine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Tendürek Dağı Van

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