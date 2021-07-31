Van'da Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 27,5 milyon liralık yatırım

Van'da Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve TRB2 Bölgesinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından koordine edilen 2021 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Van Uygulaması kapsamında Eski Van Şehrinin Canlandırılması 1. Etap, Özalp Halk Pazarı Esnaf Sitesi Yapımı ve Park Altı Dükkanların Ekonomiye Kazandırılması ile Van Bedesten Çarşısı Yapımı ve Tarihi Tekel Binasının Turizme Kazandırılması projeleri destek almaya hak kazandı.

DAKA'da yapılan tanıtım toplantısında konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ülkenin birçok bölgesinde devam eden yangınlardan dolayı hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Yangın bölgesine Büyükşehir Belediyesi olarak 4 araç ve 15 personel gönderdiklerini belirten Bilmez, "Bölgemizde de son hafta içinde Başkale, Erciş, Gürpınar ve Özalp'ta hayatı etkileyen yağışlarımız oldu. Başkale'de biraz daha ciddi hasara neden oldu. Şu anki tespitlerimize göre 700'ün üzerinde hayvan telef oldu. Bazı ahırlar ve tarlalar zarar gördü. Biraz önce de Esenyamaç tarafında benzer bir yağış hasara neden oldu. AFAD, Büyükşehir Belediyesi, DSİ ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaraların sarılması için karayolları, DSİ, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, AFAD, Çevre Şehircilik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hasar tespit ve dere ıslahlarında oluşan hasarların giderilmesi, yolların açılması, bozulan şebeke sularının onarılması için sahada. Birkaç gün daha ani yağışların bölgede görülebileceği değerlendiriliyor. Hayvanlarımızı dere yatağından uzak tutabilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Yapılan değerlendirmeler sonucu 3 projelerinin kabul edildiğini aktaran Bilmez, "Projeyi hazırlayan uzman arkadaşlarımıza, DAKA Genel Sekreterimize, yönetim kurulumuza, milletvekillerimize Van halkı adına teşekkür ediyorum. Projelerin ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

- "Konya'daki olay Türk-Kürt kavgası değil"

AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ise Van kalesi civarındaki kentin yüz yıl öncesine ait anılarının yeniden canlandırılacağı projenin önemli olduğunu, kentin turizmine katkı sağlayacağını söyledi.

Konya'daki silahlı saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gülacar, şunları kaydetti:

"Konya'da bir ailenin tamamının katledilmesi olayı ile ilgili kamuoyu yanlış ve yargılı bir şekilde zehirlenmeye çalışılıyor. Meseleyi bir Kürt Türk çatışması gibi göstermenin gayreti içerisindedirler. Hadise bir Kürt aile ile Türk aile arasında olmuş olabilir. Ama asla ve asla bir Türk-Kürt kavgası değildir. Olay 11 yıl önce yaşanan husumetin devamı. Dün de maalesef hunharca bir ailenin yok edilmesi hadisesi hepimizin canını, ciğerini yakmış bir hadise. Elbetteki lanetliyoruz. Bizim insanımız merhamet yürekli insanlardır. Böyle bir vahşeti ne Türk'ün ne bir Kürt'ün hiçbirimizin kabul etmesi söz konusu değil. Algının bir Türk-Kürt çatışmasına dönüştürülmesi adına yapılan gayretler, bu ülkeye ve bu bölge insanına yapılacak en büyük kötülüktür. Bundan dolayı biz insanlarımızın halkımızın çok duyarlı ve dikkatli olması gerektiğini de bir daha ifade edelim."

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da projelerin Van'a cansuyu olacak gelişmelere vesile olacağını ifade ederek, "Özalp ilçemizde 136 iş yeri yapılacak. Van'ın ihtiyacı olan projelerin takibi ve hayata geçirilmesi konusunda önemli çaba gösteriyoruz. Projelerin ilimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Projelerle ilgili sunum yapan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise "2021 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında uygulanacak bu 3 proje ile birlikle Van iline toplam 27,5 milyon tutarında yatırım yapılacak, bu rakamın da 21,5 milyon lirası hibe olacaktır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da katıldı.

