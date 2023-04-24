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Van’da değişik suçlardan 15 kişi tutuklandı

24.04.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 15 kişi tutuklandı.

Van’da değişik suçlardan 15 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplam 68 yıl hapis cezası bulunan 24 şahıs yakalanmış, 10 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 2 adet motosiklet ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 5 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 3 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 24 adet kurusıkı tabanca fişeği, 237 paket bandrolsüz sigara ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir” denildi.

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