Van’da değişik suçlardan 20 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde; hırsızlık suçu işleyen, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 14-20 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 44 yıl hapis cezası bulunan 30 şahıs yakalanmış, 19 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 1 adet bisiklet, 1 adet yarım altın, 2 adet çeyrek altın, 27 adet küçükbaş hayvan, 4 adet cep telefonu ve bin 130 TL para ele geçirilmiştir.

Hırsızlık suçuna karışan 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 1 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 76 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 32 adet kuru sıkı tabanca fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 6 aranan şahıs yakalanmış ve 1 adet tabanca ele geçirilmiştir” denildi.

