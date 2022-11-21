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Van’da değişik suçlardan 20 kişi tutuklandı

21.11.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da değişik suçlardan aranması bulunan 20 kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Van’da değişik suçlardan 20 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde; hırsızlık suçu işleyen, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 14-20 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 44 yıl hapis cezası bulunan 30 şahıs yakalanmış, 19 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 1 adet bisiklet, 1 adet yarım altın, 2 adet çeyrek altın, 27 adet küçükbaş hayvan, 4 adet cep telefonu ve bin 130 TL para ele geçirilmiştir.

Hırsızlık suçuna karışan 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 1 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 76 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 32 adet kuru sıkı tabanca fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 6 aranan şahıs yakalanmış ve 1 adet tabanca ele geçirilmiştir” denildi.

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